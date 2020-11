Raffo dijo que no ocupará cargos públicos y se dedicará a "profundizar sobre Montevideo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Laura Raffo, excandidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición de gobierno, informó que rechazó la posibilidad de ser presidenta de República AFAP. Sin embargo, dijo que seguirá trabajando por Montevideo desde el Partido Nacional.

"Me ofrecieron la presidencia de AFAP, pero no la voy a aceptar. Hablé con el presidente, pero le dije que mi intención era seguir haciendo política y profundizar sobre Montevideo", comentó en radio Sarandí.

"Aunque legalmente es compatible, creo que no es conveniente. Cuando asumo una responsabilidad la asumo muy en serio", agregó.



Raffo indicó que se siente "muy agradecida y honrada por la confianza", pero manifestó que "no es posible hacer las dos cosas".



"No voy a ocupar cargos públicos", remarcó. La excandidata a la IMM contó que trabajará desde el Partido Nacional, pero lo hará "desde el partido en su conjunto y no en un sector".



"Desde el lugar que me toque voy a tratar de contribuir, desde el estudio, pero también estando presente en la realidad", añadió.



Raffo hizo hincapié en que en la última elección obtuvo "el apoyo del 40% de los montevideanos y eso es una responsabilidad muy grande".



"En esto hay que ser humildes. Si bien estamos contentos con ese 40%, no alcanzó para ganar. Tenemos que reflexionar por qué ese resto de personas que nos podría haber dado el triunfo no nos votó", sumó.



Entre la autocrítica, Raffo dijo que "los partidos que integran la coalición de gobierno no han trabajado con profundidad Montevideo" y por eso se dedicará ahora a "construir desde las propuestas".



Por otra parte, Raffo explicó que a "la política la tenemos que ver como una herramienta para ayudar a las personas" y que "el sistema político uruguayo es un sistema muy sano y que permite atender a las personas. Creo que la política vale la pena y me siento cómoda".