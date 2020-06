Raffo dijo que coincide con mensaje de Mato y que sus palabras no le parecieron hirientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición multicolor, opinó sobre la polémica originada la semana pasada entre la diputada frenteamplista, Verónica Mato, y el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema. Raffo sostuvo que coincide con la exposición que hizo Mato y que sus palabras no le parecieron hirientes.

"Yo leí lo que dijo Mato y la verdad que coincido. Me parece que lo que expresó acerca de la necesidad de que se escuche más a las mujeres es una realidad", señaló en "Polémica en el Bar" (Canal 10).

Consultada sobre si estuvo bien Lema en aplicar el artículo 73 de la Constitución, indicó: "A mí no me parece hiriente".

"Desconozco el reglamento parlamentario, si ese era el momento de plantearlo o no", dijo Raffo, pero aclaró: "Lo que sé es que es un tema muy importante y un debate necesario en nuestro país. Se tiene que debatir sobre eso".



El martes de la semana pasada se desarrolló una acalorada sesión en la Cámara de Representantes. En la media hora previa, la diputada Mato habló de la violencia de género y argumentó que a lo largo de la historia "a las mujeres las han querido silenciar".



"En este corto período de tiempo, he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras parlamentarias no es escuchada en este recinto", señaló.



Ante eso, Lema pidió no usar "expresiones hirientes" y pidió que se aplique el artículo 73 de la Constitución que establece que "si un orador falta al orden, incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el Presidente, por sí o a indicación de cualquier Representante, lo llamará al orden".



Dicha decisión generó polémica y fue el punto de inicio para otros cortocircuitos que tuvo la sesión.