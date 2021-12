Raffo dijo que blancos no apoyan proyecto de limpieza de Cosse por "falta de coherencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Laura Raffo, excandidata a intendenta de Montevideo por la coalición, aseguró este lunes que el Partido Nacional no apoya el plan de limpieza de Carolina Cosse a partir de un financiamento de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Subrayó la "falta de coherencia" tanto social como económica-financiera del plan de la jefa política capitalina.

Raffo indicó a través de sus redes sociales que el plan de Cosse "no tiene coherencia económico-financiera ni tampoco social". Consideró que la compra de contenedores y camiones es un "rubro que se recambia casi con cada gobierno departamental y que debe financiarse como gasto corriente con la recaudación de impuestos de la intendencia".

MIRA TAMBIÉN Barrio a barrio, cómo será el plan de recolección de residuos de Cosse para el que pide un préstamo al BID

Estimó que la propuesta de Cosse "deja sin saneamiento a barrios de Montevideo que vienen esperando hace años y que estaba previsto que recibieran este servicio durante el presente quinquenio". De esta forma, aseguró, "se ignora a vecinos en las zonas más vulnerables" de Montevideo.



La dirigente nacionalista indicó que los préstamos a largo plazo "deben utilizarse para generar infraestructura en la ciudad que también sea de largo plazo". Sostuvo que "habitualmente" los fondos del BID se utilizan para "mantener y ampliar la red de saneamiento y drenaje urbano".



La economista que se postuló en las últimas elecciones departamentales como representante de todo el arco oficialista en la capital, planteó que la propuesta de los blancos "beneficiará a 7.400 vecinos más que aguardan por el saneamiento de sus barrios", y solicitó que esta idea sea "escuchada".

El uso que pretende darle la intendenta @CosseCarolina al préstamo de USD 70 millones del BID no tiene coherencia económico-financiera ni tampoco social.



Por eso la bancada de ediles del @PNACIONAL no lo apoya.



Abro hilo para explicarles por qué — Laura Raffo (@lauraraffo) December 20, 2021

La iniciativa de la bancada nacionalista fue presentada hace una semana a Cosse. Busca "redistribuir" el porcentaje destinado a saneamiento "aumentándolo", al mismo tiempo que "reduciendo" el componente de limpieza. De todos modos, ediles blancos han insistido que este pedido para saneamiento "no desarma" el plan de Cosse.



La intendenta diseñó un pedido de préstamo al BID por US$ 70 millones para financiar un plan de limpieza (US$ 47,6 millones) y obras de saneamiento (US$ 22,4 millones). Para lograr la aprobación de este plan en la Junta Departamental de Montevideo, el Frente Amplio necesita una mayoría especial de 21 votos. La coalición de izquierda tiene 18 ediles. El Partido Nacional cuenta con ocho votos, el Partido Colorado tiene cuatro y el Partido de la Gente uno.



De todos modos, desde el gobierno departamental confían en que lograrán la mayoría especial de 21 votos en la Junta para poder instrumentar los cambios desde la segunda mitad de 2022.