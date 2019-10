Rafael Fernández: “La agenda del FMI es antipopular”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández, alerta en entrevista con El País del impacto local de la situación regional.

-¿Cuál es su aspiración política? En la pasada elección el Partido de los Trabajadores obtuvo solo 3.218 votos.

-Una aspiración es estar en la palestra pública. También anticipamos que lo que está pasando en Argentina y en Brasil, va a trasladarse desde el punto de vista económico y social a Uruguay y los trabajadores debemos organizarnos, de alguna manera, es utilizar la tribuna parlamentaria para impulsar esa movilización y si no se da, poder difundir nuestras ideas.



-El partido se reivindica como “obrero”. ¿Cómo ha observado el rol del Pit-Cnt en la campaña?



-El tema del Pit-Cnt y su relacionamiento con el gobierno es evidentemente un tema muy polémico en el cual nuestro partido cuestiona lo que es la subordinación de dirigentes o del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt al gobierno o al Frente Amplio, pero es una relación contradictoria. Hay una posible disputa en el Pit-Cnt por recuperar su independencia de clase frente al gobierno. Luchamos por una línea de independencia de clase, y no de subordinación al Frente Amplio.

-¿Considera que ante un eventual gobierno de coalición pueda aumentar la conflictividad sindical?



-Quería hacer notar justamente eso. Está pasando en Chile, en un gobierno que podría ser el de (Luis) Lacalle Pou, y está pasando en Ecuador con un gobierno que podría ser el de Daniel Martínez. En los dos, la agenda del FMI impone una serie de medidas antipopulares que han generado una respuesta popular y el gobierno ha respondido con represión. No es algo que sea específico de Lacalle ese planteo. En los dos bandos, en los dos bloques, nosotros vemos una línea común que es el sometimiento a las agencias calificadoras de crédito, a los acreedores internacionales, a los banqueros y en este sentido van a aplicar una política que es la que impulsa el FMI, incluso aunque el Estado uruguaya no le deba al FMI.

-¿Y la respuesta social entonces en ambos escenarios cuál debe ser?



-En cualquiera de los dos casos, en ese sentido, uno puede anticipar que seguramente con un gobierno del Frente Amplio van a ser más condescendientes que con un gobierno de derecha, pero desde el punto de vista del partido, tenemos que prepararnos para ir a una respuesta fuerte a lo que es por ejemplo, el aumento de la edad de retiro en las jubilaciones o la rebaja del cálculo jubilatorio. Son dos elementos que tienen todos los candidatos que están peleando la Presidencia y que creemos que los trabajadores tenemos que responder porque es meterle la mano en el bolsillo al trabajador. En definitiva, de lo que se trata es de hacernos trabajar más años, por menos dinero, y eso es una rebaja del salario en cualquier lugar del mundo.

-¿Coincide en que hay un “desequilibrio” en el sistema de relaciones laborales?



-No, no, creo que no. El gobierno muchas veces ha inclinado la balanza a favor de los empresarios. Lo que de alguna manera se anticipa es que un gobierno de Lacalle y Talvi que se suman a ese discurso, van a ir en una línea de inclinar la balanza hacia los empresarios, sobre todo en tender a eliminar los acuerdos por rama.