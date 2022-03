“El que quiera hacer conferencia de prensa que la haga”, dijo Lacalle tras polémica por cadena nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou dijo este viernes en rueda de prensa que en la Comisión por el “SÍ” en el marco del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "si quieren hacer conferencia (de prensa) la van a hacer”. “¿O no lo hicieron el otro día, y antes?”, cuestionó.

Los dichos del presidente suceden luego de ser blanco de críticas a raíz de la decisión de hacer una conferencia de prensa y no una cadena nacional por la opción del “NO” en el referéndum. “Ya era polémico que hablara él (en la cadena), pero cambiar la cadena por una conferencia abierta es cambiar las reglas de juego acá y en la China", dijo días atrás el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.



Consultado sobre si no es jugar con cartas diferentes que desde el "SÍ" hagan cadena nacional y desde la campaña del "NO" se realice una conferencia, Lacalle Pou respondió: "¿Ustedes le dan una conferencia de prensa a la gente del 'SÍ', si hace?". "El que quiera hacer conferencia de prensa que la haga. Estoy seguro que ustedes le van a dar bolilla", manifestó, dirigiéndose a los periodistas.

Respecto a si mantiene su postura de no contestar en su conferencia a los argumentos esgrimidos en el mensaje de la cadena nacional por el “SÍ”, retrucó: "Claro, sí. Salvo que vengas vos y me preguntes 'qué opina sobre lo que dijo tal cadena', y te voy a decir 'no me voy a pisar la raya porque tengo que cumplir'. Después dicen 'no quiso contestar el presidente'".



A su vez, puntualizó que el 28 de marzo, después del referéndum, seguirá “gobernando", con "las mismas herramientas o con otras que van a dificultar un poco más, pero seguir gobernando".

Respecto a la conversación que mantuvo con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, de la que informó este viernes El País, Lacalle Pou relató: "Yo le mandé un mensaje el día de la Expoactiva por lo que se dijo, que no era cierto. Simplemente, como tengo buen vínculo, creo que hay cosas que había que aclararlas y después lo llamé por teléfono y fue una conversación privada. Básicamente, si él dijo que era bajar la pelota, va por ahí. Pero el inicio es que yo le mandé un mensaje con las declaraciones que se decía que yo había cambiado en las reglas de juego".



"No quiero insistir en el tema. Ustedes lo pasaron por todos lados, ha quedado meridianamente claro que no fue así y de hecho estoy esperando que los participantes por el referéndum por el "SÍ" lo aclaren, pero no he hablado con nadie todavía", agregó.

Sobre la fecha dispuesta para su conferencia, dijo que "podría haberla hecho el 22". "Pero me pareció lo más lógico hacerla el 23. Las fechas que habíamos manejado eran el 22 y 23", acotó.



"En la reunión que se tuvo 22 y 23 dijimos nosotros hacemos el 22 y ustedes el 23, porque nosotros no vamos a hacer cadena. Y unilateralmente el "SÍ" dice nosotros lo hacemos el 22. Y dijimos no, si cambaron vamos a hacer una reunión, porque si no nosotros quedamos como que faltamos a la palabra. Se informa y se informa mal", enfatizó el mandatario.



"Por eso yo dije que era mentira lo que habían dicho. Era mentira. Por eso yo quiero que le pregunten a los que estaban en la reunión y que digan cómo fue la verdad de las cosas", sostuvo. "A mí lo que me interesa es cumplir con la palabra. ellos tienen su propia estrategia y táctica y la respeto. A mí lo que no me gusta es que vendan gato por liebre", resumió.