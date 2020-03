¿Quiénes son y qué roles asumirán los cinco a los que Lacalle señaló como su “mesa chica”?

Del comando electoral al gobierno hay un trecho, y quienes ocupaban sillas en las reuniones de los lunes junto al entonces candidato blanco sabían que, en caso de ganar, sus roles podrían esfumarse, mantenerse o redefinirse.

Hoy está claro que Luis Lacalle Pou no se desprenderá de sus colaboradores más fieles. Nicolás Martínez y Roberto Lafluf seguirán siendo el dúo que acompañará todas las decisiones del presidente. Martínez seguirá siendo su secretario personal y Lafluf lo asesorará -aún no están del todo resueltas las formalidades- en la comunicación estratégica y la imagen presidencial.



A su vez, según adelantó el mismo Lacalle a El País, será parte de su “mesa chica” y trabajará en la Torre Ejecutiva junto a él otro hombre que ya colaboró durante la última campaña electoral: Juan Seré. El empresario, amigo personal del ahora mandatario, tendrá un rol articulador en los proyectos que combinen la participación de distintos organismos.



En la sede presidencial, naturalmente, trabajarán también el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferrés. Delgado será el responsable de dirigir y armonizar el gabinete ministerial. Ferrés, en tanto, garantizará los aspectos jurídicos de los documentos presidenciales.



Lacalle Pou también integrará a la Torre Ejecutiva a su esposa, Lorena Ponce de León, y confiará en Aparicio Ponce de León la vocería de Presidencia. En relación a la comunicación, el presidente electo tiene previsto recurrir al vocero para evitar el desgaste mediático, pero asegura que será un mandatario “muy cercano” y que algunos temas, como las primeras decisiones en seguridad, las comunicará directamente él.



Para asegurarse el contacto con el territorio y mostrar su intención de tener una “presencia activa”, tiene previsto viajar sin anunciarse, una vez por semana, a algún sitio del país.



Roberto Lafluf

Comunicación

El publicista a cargo del cuidado de la imagen del gobierno. Roberto Lafluf es, después de Martínez, el otro hombre de confianza del presidente. Los dos fueron los únicos que se mantuvieron trabajando cerca de Lacalle Pou durante todo el período pasado. Es publicista, dueño de la agencia Avisa, y trabajó con Lacalle Herrera en la campaña de 2009. Es el creador de “la positiva” de 2014 y de “un gobierno para evolucionar” de 2019. Y ahora, si bien no se ha definido de qué forma, trabajará en el gobierno velando por la imagen del presidente. Su interés es colaborar con Lacalle Pou en la estrategia de comunicación y en sus posicionamientos en general. Lafluf se define como un apasionado de la comunicación política y por eso seguirá cerca del ahora mandatario, pero no ha resuelto por el momento dejar la agencia. Dice que lo que sí está claro, dada su cercanía con Lacalle, es que Avisa no tendrá relaciones con el Estado.