¿Quiénes son los legisladores que devuelven más y menos dinero de viáticos?

Un polémico viaje a Zambia al que asistieron 14 personas en representación de Uruguay para la 134° Asamblea de la Unión Interparlamentaria puso la lupa sobre el uso de los viáticos que hacen los legisladores cuando salen del país. En aquella ocasión entre pasajes, hospedajes y viáticos el costo llegó a los US$ 120.000, lo que trajo un debate con planteos, como el del exdiputado Fernando Amado, para que se debiera rendir cuentas de qué se hacía con el dinero.

Desde que asumió el nuevo Parlamento es evidente la reducción de los viajes, ya que gran parte del medio periodo que transcurrió estuvo marcado por la pandemia que restringió -y por momentos paralizó- los viajes y los encuentros parlamentarios a nivel mundial.



Al retomar las misiones y los foros en el exterior, los legisladores mostraron un comportamiento similar al de años anteriores en cuanto al uso de los viáticos, aunque con un reintegro global mayor. Desde febrero de 2020 hasta agosto de este año los legisladores recibieron US$ 148.734 en viáticos para sus estadías en el exterior. Al regresar al país devolvieron US$ 36.569, un 24,5%.

Esta cifra es mayor que el promedio de años -y períodos de gobierno- anteriores donde la devolución se ubicaba por debajo del 20%.



En lo que va de esta administración, los senadores salieron del país para asistir a cinco eventos. En total los legisladores de esta cámara recibieron US$ 27.479, de los cuales al volver al país entregaron al Parlamento US$ 4.653, el equivalente a un 16,9%.



El 20 de agosto de 2021 viajaron a reuniones de la Unión Interparlamentaria (UIP) la vicepresidenta Beatriz Argimón y el nacionalista Jorge Gandini. Para los siete días que estuvieron los legisladores en Viena, Argimón recibió US$ 2.290 y Gandini US$ 2.671, de los cuales la vicepresidenta a su regreso reintegró US$ 50 y el líder de Por la Patria US$ 315.



El 30 de agosto de 2021 la nacionalista Gloria Rodríguez viajó a Costa Rica para participar del Foro Internacional por Derechos de los Afrodescendientes. Recibió US$ 887 para ocho días y devolvió US$ 450.



El 8 de noviembre de 2021 se realizó la 143° Asamblea de la UIP en Madrid y en representación de Uruguay viajaron Argimón, Gandini y su correligionaria blanca a Carmen Asiaín. De los US$ 1.055 que recibió para siete y días de reuniones la vicepresidenta devolvió US$ 100. Gandini reintegró US$ 380 de los US$ 3.488 que le entregaron para 12 días. Misma cifra recibió Asiaín, quien a su regreso reintegró US$ 300.



Esa misión también fue integrada por los frenteamplistas Silvia Nane y el fallecido Eduardo Bonomi. La senadora devolvió US$ 1.588 de los US$ 3.488 en viáticos y el exministro US$ 750 de US$ 2.713. También participó el colorado Germán Coutinho que no reintegró nada de los US$ 3.488 que recibió.



Las siguientes dos misiones fueron en el marco del Parlatino. El 9 noviembre de 2021 el cabildante Raúl Lozano viajó a Panamá para participar en una reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo en la que para cuatro días le entregaron US$ 788 de los que devolvió US$ 145. Y el 25 de enero de este año los frentistas Alejandro Sánchez y Mario Bergara asistieron a encuentros de “Plenade Directivas de Comisiones y Asambleas”. Sánchez recibió US$ 1.577 y Bergara US$ 1.051, reintegrando US$ 450 y US$ 120 respectivamente.

Diputados

A nivel de los diputados hubo 37 misiones al exterior. En total viajaron 37 legisladores que en suma recibieron US$ 121.255 en viáticos. De ese dinero, los diputados devolvieron US$ 31.916, un 26,3%.



Con una particularidad: el nacionalista Juan Martín Rodríguez reintegró US$ 14.122 de los US$ 15.405 que recibió. Es decir, que el diputado blanco por sí solo representa el 44,2% del dinero que todos los representantes de la cámara baja reintegraron.



En diálogo con El País, Rodríguez explicó que en su caso el Parlamento Latinoamericano y Caribeño se hace cargo de todos sus gastos de viáticos por ocupar el cargo de secretario general. Por ello, el nacionalista no utilizó el dinero que le da el Parlamento.



“El único caso que no se ajusta a esta condición fue mi viaje en febrero a Panamá en la que fui electo en el cargo”, agregó.



Entre el resto de los diputados que viajaron al exterior representando al Parlamento uruguayo el comportamiento es disímil. Por ejemplo, el blanco Alfonso Lereté participó de cinco misiones a Panamá, en el marco del Parlatino, para las que le entregaron US$ 5.310. De ellos, devolvió US$ 162.



El diputado por el Frente Amplio Alfredo Fratti integró cuatro delegaciones en España, Panamá y Estados Unidos. Para sus gastos de viáticos se le brindaron en total US$ 11.825, de los que al regresar al país regresó US$ 2.411.



Por su parte, el colorado Marne Osorio es quien más viajó por su partido. En las tres ocasiones que asistió a comisiones del Parlatino recibió US$ 3.425 y entregó al Parlamento US$ 270.



El diputado por Cabildo Abierto Álvaro Perrone fue quien registró la mayor cantidad de salidas del país, en su mayoría a Panamá. Para las cuatro misiones que integró se le entregaron US$ 6.395 en viáticos, de los que devolvió US$ 283.



Y en el caso del único legislador del Partido de la Gente, el diputado Daniel Peña formó parte de cinco misiones al exterior, en algunos casos en solitario. Para ellas se le dio US$ 6.410 en viáticos y el diputado entregó al volver US$ 102.



Ni el representante del Partido Independiente, Iván Posada, así como el del Partido Ecologista, Radical e Intransigente, César Vega viajaron al exterior ne lo que va del período legislativo.

Juan Martín Rodríguez explicó que el Parlatino cubre sus viáticos.

Funcionarios

Dependiendo del número de legisladores que viajen en cada misión es la cantidad de funcionarios del Parlamento que los acompañan. En las cifras totales de viáticos otorgados y sus correspondientes reintegros, mencionadas anteriormente, no están contemplados.



Sin embargo, los funcionarios también reciben viáticos. Y a nivel general sus reintegros son nulos o de un porcentaje menor.



En dos de las misiones al exterior que realizaron senadores los acompañó la funcionaria Carina Galvanisi. Para ambos viajes le entregaron US$ 5.133 de los que regresó US$ 200.



En el caso de los diputados en 11 ocasiones viajaron junto al funcionario Juan Arraga. En total, recibió US$ 13.620 y no realizó reintegros.



En cuatro misiones la funcionaria que viajó acompañó a los legisladores fue Margarita Grimaldi. En total recibió US$ 4.730 y tampoco hizo devolución alguna al regresar al país.



Y por último, el funcionario Pablo Sciarra participó en tres de las misiones al exterior que hicieron los diputados. Para ellas el Parlamento le entregó un total de US$ 5.225 en viáticos. Y cuando retornó hizo un único reintegro por US$ 265. En el resto de las salidas no hubo ninguna devolución.