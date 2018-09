Quiénes lideran las encuestas en el Partido Nacional y en el Partido Colorado

Con algunos precandidatos ya definidos y algunos que aún quedan por definirse, Equipos Consultores realizó una encuesta entre los simpatizantes de cada partido para evaluar cuál es el político con mayor preferencia.



Dentro del Partido Colorado, donde todavía hay algunas precandidaturas en suspenso, son el expresidente Julio María Sanguinetti (32%) y el senador Pedro Bordaberry (31%) los que tienen mayor preferencia dentro de los votantes colorados.

A estos nombres le siguen el del economista Ernesto Talvi (7%), José Amorín Batlle (2%), Fernando Amado (2%), y el intendente de Rivera Tabaré Viera (2%). En este partido el número de personas que no tiene aún una preferencia definida es muy alto, con un 22% de indecisos.



Estos resultados se dan cuando la medición es "espontánea", lo que implica que los nombres no son mencionados por el encuestador -a diferencia de la guiada- sino que surgen del propio encuestado.

Este dato es relevante ya que Bordaberry anunció que no será candidato mientras que la precandidatura de Sanguinetti está en suspenso, lo que deja a las dos figuras más relevantes del partido aún sin definirse.



Cuando la medición en guiada y a los encuestados se les otorgan los nombres de los candidatos, el líder -con un porcentaje mucho más alto a la anterior medición- es Sanguinetti (67%), seguido de Talvi (13%), Amorín Batlle (12%), y Amado (2%). En este escenario 6% de los simpatizantes colorados permanece indeciso.



Dentro del Partido Nacional es el senador Luis Lacalle Pou el que lideró las encuestas con un 55% de los votos. A este nombre le sigue el de su par Jorge Larrañaga con 21%, la también senadora Verónica Alonso con 9% y un 5% para los "otros" candidatos (como el intendente Enrique Antía, y el diputado Carlos Iafigliola). Alrededor de uno de cada diez nacionalistas (10%) en este punto de partida no tiene preferencia por un candidato en particular.

Cuando la medición es guiada los resultados no presentan importantes modificaciones. En este caso sigue a la cabeza Lacalle Pou (57%), Larrañaga (24%), Alonso (11%), y Antía -que no aparecía en la respuesta espontánea- recibe un 3%. En la medición “guiada” solo un 6% de los simpatizantes nacionalistas no elige candidato.



Según Equipos Consultores los resultados podrían estar relacionados con los niveles de visibilidad que maneja cada posible precandidato. Lacalle Pou y Larrañaga tienen un conocimiento absoluto entre los votantes blancos (100% y 99% respectivamente) mientras que Alonso es conocida por tres de cada cuatro (73%), y Antía por la mitad (50%).