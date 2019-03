Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La campaña electoral, la inflación y el “mayor problema” de Uruguay. Estos fueron algunos de los temas que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, mencionó este miércoles durante su disertación en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Astori mencionó las fortalezas que, a su juicio, han construido los gobiernos del Frente Amplio (FA): “Hay una realidad que no debemos olvidar: un país creciendo durante 16 años consecutivos, aun enfrentando dificultades", dijo.

Además, el jerarca dijo que en este período Uruguay “logró desacoplarse” de la recesión en Brasil y en Argentina.

"Las tentaciones de contaminar el análisis con la búsqueda" de réditos electorales no son buenas, "y no lo podemos negar, ya están presentes entre nosotros", agregó el ministro.

"Todos" deben "aportar" a la construcción del país y eso "no significa estar de acuerdo en todo", planteó el ministro. "Nosotros (gobierno) aportaríamos muy poco si dijéramos que está todo bien, porque no es verdad" hay "cosas para mejorar". "Pero quienes discrepan con nosotros aportarían muy poco si dijeran que está todo mal" o hablan "como he escuchado, de país hipotecado o país postrado", agregó.

Por otro lado, Astori se refirió a una “buena noticia” –que Uruguay “logró romper con una historia de inversión baja”- y a una “mala noticia”, el descenso de la inversión en los últimos años. “Contra la que estamos luchando” porque “afecta al vida de la gente”, planteó.

Asociado A esto, el titular de Economía se refirió a la “caída muy importante” del empleo, vinculada, dijo, a esta contracción de la inversión (desde un pico de 2014 la economía uruguaya ha destruido más de 40.000 puestos de trabajo). "Sobre este tema hemos venido trabajando intensamente" para "revertir esto que le ha hecho mucho daño al país", sostuvo.

En esta línea, Astori agregó: "Hemos modificado los criterios de asignación de los estímulos a la inversión, enfocándonos en el empleo" y los "resultados son alentadores", pero "no sabemos cuál será el período de maduración de los proyectos que se han presentado con estos cambios introducidos".

Una vez más, el ministro señaló al déficit fiscal como el “mayor problema” de Uruguay. El déficit del gobierno central y del Banco de Previsión Social (BPS) sin el efecto “cincuentones” es de 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit del Banco Central (BCU) es de 0,9% del PIB, lo que lleva al 4,3% de déficit fiscal según la última medición.

“La discusión pública se enfoca en el gasto, pero no tiene en cuenta los ingresos", afirmó Astori, y agregó: son "los dos". "Los ingresos se suben, dada la carga impositiva del país (que no es conveniente subir más) produciendo más".

Astori también habló de la inflación. “Aun cuando la inflación se encuentra algo por encima del rango meta, se ha logrado una inflación moderada y sostenible", dijo.

En tanto, se refirió habló de la estrategia de la integración regional de Uruguay. “Mejorar nuestra integración regional así como integrar nuevos circuitos comerciales, no son procesos incompatibles" y por eso se defiende "el regionalismo abierto. Nuestros socios en el Mercosur, ahora, parecen entenderlo así".