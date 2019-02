Más de 600 académicos, artistas y dirigentes políticos firmaron carta apoyando el diálogo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al inicio de la reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela en el edifico de Presidencia, se acercó al lugar un documento, firmado por más de 600 académicos, artistas y dirigentes políticos, en el que se manifiesta el apoyo a la iniciativa de México y Uruguay para promover una salida dialogada a la crisis del país caribeño.

Entre los firmantes hay varias figuras reconocidas. Por Brasil firmaron varios diputados de izquierda, entre los que destaca Paulo Pimenta, y la expresidenta Dilma Rousseff. También hay legisladores griegos, entre quienes se encuentra Dimitrios Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento Europeo.



Varios diputados argentinos como Victoria Donda, Gabriela Ceruti, además de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y el excanciller Jorge Taiana están entre los firmantes.



Por Uruguay firmaron los cuatro precandidatos del Frente Amplio a la presidencia (Daniel Martínez, Carolina Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade) y Gonzalo Abella, candidato de Unidad Popular (UP). Además, casi todos los diputados y senadores frenteamplistas (destaca la ausencia de Darío Pérez), más el diputado de UP Eduardo Rubio. Además, la directora del Inddhh Mariana Mota, el escritor Roy Berocay, el actor Jorge Bolani, el director teatral Jorge Denevi, el músico Luciano Supervielle y el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala.



Entre los firmantes no se encuentran el expresidente José Mujica ni la vicepresidenta Lucía Topolansky.



Por Bolivia firmó Adriana Salvatierra, presidenta del Senado. De España se pueden ver firmas como las de Arnaldo Otegi, coordinador político del partido Bildu y exintegrante de ETA, la diputada uruguaya de Esquerra Republicana, Ana Surra y los diputados de Unidos Podemos Irene Montero y Alberto Garzón, aunque no estaba Pablo Iglesias, líder del sector.



También se pueden ver las firmas de la diputada chilena Camila Vallejo, el eurodiputado alemán Helmut Scholz y varios legisladores de Ecuador y Nicaragua.

El Mecanismo de Montevideo, documento elaborado por uruguay, México y la Comuidad del Caribe (Caricom) que busca un "diálogo inmediato", tiene el apoyo de Nicolás Maduro, mientras que Juan Guaidó aseguró que no dialogará con el chavismo.