Quian dijo que se reunió con Salinas "días antes" de llegada del COVID-19 y "no se habló del tema"

El exsubsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo que si bien el gobierno actual tuvo "éxito en las medidas que tomó desde el punto de vista sanitario" con respecto al COVID-19 señaló que hubo "chicanas".

En diálogo con "Mejor Dicho", un sitio de periodistas del último año de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica, Quian indicó que estuvo reunido con el ministro Daniel Salinas "días antes" de los primeros casos identificados de coronavirus, el 13 de marzo, y "no se habló de este tema, no era un tema que preocupara, así que son de las pequeñas chicanas que me refiero a eso cuando digo que manejaron bien la pandemia pero algunas cosas tenían que decir para diferenciarse de la administración anterior".

Aseguró que "al principio de la pandemia, y cuando se empezaron a preocupar las autoridades sanitarias uruguayas por lo que pasaba, empezaron a decir que no había hisopos, test suficientes, no los había en el mundo. El mundo no estaba preparado para esta pandemia, Uruguay no estaba preparado para esta pandemia", y lanzó: "Utilizar argumentos falsos como que no se habían conseguido hisopos o reactivos, no se habían conseguido porque no estábamos seguros de la pandemia y porque en el mundo cuando apareció la pandemia todo el mundo quiso comprar eso en ese momento".

Sobre este punto, el exjerarca de Salud aseguró que no hace "ninguna autocrítica" por la cantidad de test diagnóstico que contaba el país cuando se identificaron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay porque "nadie tenía, tener 100 era tener mucho".

Quian también manifestó que esta pandemia "nos tomó a todos de sorpresa", porque "no se sabía bien si era un virus estacional, porque los virus respiratorios como es este coronavirus son predominantemente en inviernos, nosotros estábamos en verano, pensamos que no nos iba a afectar tanto".

"En realidad se equivocó el mundo con respecto a esas teorías. Así que no me hago ninguna autocrítica en ese sentido", aseguró el exjerarca.