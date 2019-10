“Nosotros queremos la Presidencia”, dijo la esposa de Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Hace seis meses esto ni lo soñábamos”, dijo Irene Moreira el lunes de noche en Florida en el inicio de la gira de cierre de la campaña del candidato Guido Manini Ríos. Moreira es la tercera candidata al Senado de Cabildo Abierto, el partido que se ha convertido en la sorpresa de esta elección nacional y al que hoy las encuestas le dan una intención de voto que varía entre 7 y 12%. Pero, además, es la esposa del general retirado Guido Manini Ríos, el candidato del partido.

Según las proyecciones, Moreira tiene chances de ser electa porque Cabildo podría alcanzar hasta cuatro bancas en el Senado. En los últimos días ella ha tenido un papel más protagónico en las apariciones de Manini. En Florida Moreira habló antes que el candidato y el jueves pasado lo acompañó a un acto en Casabó, un rato después que el general presentara un recurso de inconstitucionalidad, con lo cual evitó la audiencia ante el fiscal Rodrigo Morosoli.



El nombre de Moreira fue barajado para la fórmula. El presidente del partido y hoy candidato a vice, Guillermo Domenech, contó en una entrevista en radio Carve que le había sugerido a Manini que su mujer fuera la vice. Pero Manini le dijo que no porque “no se podía dar la sensación” de que el partido “es un emprendimiento familiar”.

Un sueño.

“Muy buenas noches, queridos cabildantes. Hace apenas seis meses que nació esta criatura, no podíamos pensar en el recibimiento tan cariñoso y cálido de ustedes”, dijo Moreira en Florida. “Hace seis meses no teníamos idea de que íbamos a hacer un partido. Muchos decían: Cabildo Abierto, ¿qué es? No llegan ni a 500 votos. Algunos más generosos nos daban 5.000 y que tiráramos cuetes. Pero, no señor, no nos conformábamos con eso. Sacamos 50.000 votos”, gritó Moreira y la ovacionaron.



“Nosotros vamos por más. Vamos al Poder Ejecutivo, queremos la Presidencia. Porque los grandes cambios, esos cambios profundos y necesarios que pide el país, se hacen desde el Poder Ejecutivo. Y tenemos al mejor conductor: ‘Manino’ Manini Ríos”, afirmó y señaló a su esposo. Y entonces se rió y le dijo a quienes estaban allí que ella lo conoce muy bien. “Yo, que creo que algo lo conozco después de 33 años al lado de este hombre en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad, les puedo asegurar a todos ustedes y mirándolos a los ojos, que no les va a defraudar”, afirmó la candidata a senadora. “Nunca me defraudó a mí y no los va a defraudar a ustedes”, gritó, sonriente.



“Viva Cabildo Abierto, viva Florida carajo”, afirmó la mujer y después le dio un beso al excomandante del Ejército.

A su turno, el candidato a presidente de Cabildo Abierto afirmó que “hay que buscar las soluciones reales a los problemas reales del Uruguay” y “no seguir hablando de cosas que ocurrieron hace muchísimo tiempo y que hoy no son la preocupación central de los uruguayos”, en referencia al pasado reciente y los reclamos de verdad y justicia.