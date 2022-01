"¿Queremos un mercado solo dominado por Antel?", se preguntó Michelini al criticar portabilidad numérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Michelini, vocero de la Comisión por el Sí, cuestionó el sistema de portabilidad numérica que comenzó a funcionar este mes y que es uno de los puntos que se busca derogar en el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "La libertad hoy de esa portabilidad me da el encierro del futuro", afirmó.

"Vamos a construirlo bien, pero esta forma no", sostuvo Michelini en el programa Esta boca es mía (Teledoce) y señaló que tras el comienzo del funcionamiento del sistema, que permite a los clientes cambiarse de empresa telefónica pero sin perder su número, “Antel está captando mucha más gente”.



“Y yo pregunto: ¿Nosotros queremos un mercado solo dominado por Antel? ¿No es mejor que haya competidores?”, remarcó.

Consultado respecto a que sus dichos van en contra de la postura del sindicato de Antel (Sutel), que rechaza la portabilidad numérica por la afectación que pueda generar a la empresa pública, Michelini respondió: “Lo que no quiero es que el mercado esté en una sola empresa”.



El exsenador frenteamplista agregó que “los mercados en países chicos tienen que tener regulaciones, porque si no hay complicaciones”. “Estas empresas (telefónicas) que están en Uruguay son más enormes y facturan más que el Uruguay, entonces cuando abro las canillas tengo que tener cuidado y no improvisando. Esta ley tiene mucho de improvisación”, acotó.

La postura de Michelini generó la respuesta en redes de algunos políticos de la coalición. El senador nacionalista Sebastián Da Silva fue irónico y escribió: “Michelini va rumbo a la tercera destitución. Lo destituyó la democracia, lo destituyó Javier Miranda y ahora lo van a destituir los sindicalistas o la pantera rosa”.

Michelini va rumbo a la tercera destitución. Lo destituyó la democracia , lo destituyó Javier Miranda y ahora lo van a destituir los sindicalistas o la pantera rosa. Decirle que NO a Michelini también es parte de la cosa pic.twitter.com/PF6g6Mh22j — Sebastian Da Silva (@camboue) January 20, 2022

Mientas, la senadora Graciela Bianchi, apuntó: “Este señor que goza de portabilidad de apellido fue senador y está a cargo de la campaña del SÍ por el PIT/FA. ¡Y la bancada del FA pone en cuestionamiento mi actuación como Senadora! Están perdidos”.