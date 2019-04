Quedan cuatro días para sacar la credencial y faltan más de 7.000 personas por registrarse

Dejar todo para último momento es una de esas características bien uruguayas. Cada cinco años la mejor prueba está en las largas colas frente a las oficinas electorales, en particular en la de Montevideo en 25 de Mayo e Ituzaingó.

Esta vez no ha sido la excepción: el período de inscripciones en la Corte Electoral entró en su cuenta regresiva y el próximo lunes a la medianoche vence el plazo para sacar la credencial cívica por primera vez o realizar traslados departamentales. En el caso de los traslados interdepartamentales el plazo vence el 30 de abril.



Hasta ahora se han registrado 254.868 nuevos votantes, según las últimas cifras de la Corte Electoral, a las que accedió El País. Las autoridades afirman que aún faltan 7.378 personas por registrarse, en base a las estimaciones que indican que hay 262.246 personas que podrían realizar el trámite y sacar la credencial por primera vez. Son quienes cumplirían 18 años de edad antes del 10 de mayo de 2020, cuando se realizarán las elecciones departamentales.



Hasta ahora se ha registrado el 97,19% del total, según las estimaciones de la Corte. Si efectivamente todos se registraran, lo cual nunca sucede, deberían anotarse más de 1.500 personas por día. “Tiempo hubo porque este trámite se puede hacer desde julio de 2015”, dijo a El País el ministro de la Corte Electoral José Garchitorena. “Pero, como siempre sucede en los finales de período, quienes no han hecho el trámite en estos cuatro años se agolpan en las oficinas electorales”.

Horarios.

Las oficinas electorales están abiertas desde las 8.30 hasta las 17.30 este viernes, sábado y domingo. El lunes el horario se extenderá hasta la medianoche. El registro se volverá a abrir en 2020.



Si bien el trámite se puede agendar desde la web de la Corte Electoral, ya no quedan lugares para esa agenda electrónica. “Pero la obligación legal es atender a todo aquel que se presente hasta el lunes”, admitió Garchitorena.



Inscribirse es obligatorio y también gratuito para la primera vez, mientras que para los traslados y la renovación el costo es de 70 pesos. Hay que llevar un documento público o privado conteniendo una fotografía que acredite la identidad, además de la partida de nacimiento.



Este documento se obtiene en el Registro Civil de la calle Uruguay (donde el próximo lunes habrá un horario especial desde las 11 a las 22 horas) y en la Intendencia de Montevideo.



¿Qué sucede si alguien no se inscribe? Para empezar, no podrá votar en ninguna de las próximas elecciones. Pero además no podrá hacer diversos trámites para los que se exige la constancia de emisión del voto, como ingresar a trabajar en el Estado, cobrar jubilaciones, hacer trámites por estudio, presentarse a licitaciones públicas y suscribir escrituras públicas.