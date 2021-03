Los puntos que el FA comparte y los que no de los borradores de diagnóstico de la CESS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno creó una Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) para que estudie el sistema y proponga una reforma, compuesto por 15 miembros de todos los partidos. Este viernes la coalición de izquierda divulgó un documento con comentarios que contienen puntos que comparten y puntos que no respecto a dos borradores que fueron elaborados por la comisión.

Jimena Pardo, una de las integrantes por el Frente Amplio junto a Ernesto Murro y José Luis Baumgartner, explicó a El País que la CESS aún está en la etapa de creación de un diagnóstico. Esta primera fase termina el 20 de marzo, cuando la CESS, sea por mayoría o consenso, defina un diagnóstico final. La integrante frenteamplista contó que en esa instancia el Frente Amplio comunicará cuál será la opinión final, pero que aún se está en una etapa de elaboración.

Una de las cosas que se marcan es que los borradores no "explicitan cuál es la imagen objetivo que guía la presentación de los datos, lo que dificulta identificar por qué se analizan algunas alternativas y otras no".

Asimismo, señalan que en los borradores no encontraron "el hilo conductor de la descripción, es decir la variable o variables que se priorizan y a partir de las cuales se organiza el análisis".



En la misma línea, expresan que "no termina de resultar claro cuáles son los objetivos" que se pretenden del sistema y "en qué medida" están logrando concretarlos o no. "De esta forma, el diagnóstico tiende a orientarse principalmente al fenómeno de sostenibilidad financiera", agrega.



Lo que comparten.

La delegación del Frente Amplio que integra la comisión destacó cuáles son los aspectos que comparten.

Uno es que el envejecimiento de la población y las consecuencias del cambio tecnológico en el trabajo "constituyen indudables desafíos frente a los cuales corresponden articular respuestas".



Otro es la "necesidad de abordar reformas estudiadas, consensuadas, periódicas del régimen previsional" que contemplen objetivos de sustentabilidad financiera y que "pongan acento en la protección y garanticen los niveles de suficiencia acordes (y eventualmente alguna mejora específica), que son los que las dotan de sustentabilidad social".

En la misma línea, entienden que "las reformas de seguridad social requieren ponderación, gradualidad, tiempo y diálogo social".

Asimismo comparten la "necesidad de fortalecer la institucionalidad respecto a la gobernanza, regulación y supervisión del sistema previsional".

Lo que no comparten.

Los frenteamplistas dejan en claro en el documento divulgado este viernes cuáles son los aspectos que no comparten.

"No se comparte la óptica de análisis que se adopta sobre ciertas medidas

administrativas, cambios normativos o una combinación de ambos, implementados en el Régimen General del BPS", señalan.

Por otra parte, habla sobre las AFAP. Los delegados entienden que "no puede compartirse un enfoque de diagnóstico del Pilar de Ahorro individual, que señale que la mayor desregulación y la promoción de la 'competencia' tanto en la etapa de acumulación (AFAP), como de desacumulación (pago de parte de jubilación como renta del Banco de Seguros del Estado), solucionarían algunos de los desafíos existentes".

Tampoco comparten el enfoque y tratamiento que se realiza del tema Pensiones de sobrevivencia. Lo mismo sucede con la "forma en la que se presenta" el régimen del Servicio de Retiro Militar. En los borradores se "suaviza o evade algunos temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar al momento de realizar una reforma integral del sistema".