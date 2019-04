El pulso de la campaña: los precandidatos compiten por un lugar en octubre

Edgardo Novick

“Estamos mejor que nunca, más fuertes que nunca”

Pablo S. Fernández



Cerró su discurso con un llamado claro: “Les digo a todos que no nos abandonen. Que no se resignen”. Pero lo dijo con entusiasmo. Con ganas. Unas ganas que -aclaró- le cuesta expresar en su real magnitud. Edgardo Novick salió de nuevo a la cancha en un acto público luego de la pérdida de dos de las principales figuras del Partido de la Gente que decidieron abandonar el sector, Gustavo Zubía y Guillermo Facello.



En el acto de ayer a la noche en el bar “Expreso Pocitos” dijo que está más fuerte que nunca. Y no solo lo dijo: eligió arrancar sus palabras casi a los gritos. “Acá esta Novick, acá esta el Partido de la Gente. Acá estamos mejor que nunca, con más fuerzas que nunca”, enfatizó el candidato que debutará en las elecciones nacionales como aspirante a la Presidencia.



El de ayer fue un acto especial. Por eso asistió gran parte de su familia. No solo su esposa estuvo en primera fila. También sus hijos, uno de ellos Marcel, recién había llegado de Brasil, donde jugó con Peñarol en el Maracaná por la Copa Libertadores.



Guillermo Facello -fundador del debutante partido que lidera Novick- decidió dejar la agrupación política junto con Gustavo Zubía. El exfiscal pretendía ser candidato a presidente y generar una contienda interna dentro del Partido de la Gente, pero su fundador lo evitó. Zubía igual decidió mantenerse en política y ahora intentará con su proyecto netamente personal en el Partido Colorado.



Pero Novick evitó hacer referencia a ese hecho. Salió a mostrarse con energía. “No saben las ganas que tenía de expresarles la fuerza que tengo”, declaró en el arranque.



El candidato remarcó que está acostumbrado a pelear cuando le vienen desafíos difíciles. “¡Son las que más me gustan! Cuando peleamos contra la adversidad”,.



“Hay que hacer un cambio de verdad. Les pido que si quieren cambiar no voten más de lo mismo”, en referencia al Frente Amplio.