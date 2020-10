Puja en Rocha para ocupar la dirección de Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente electo de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez, pretende impulsar la construcción de un hotel cinco estrellas con casino y de otro cuatro estrellas en el departamento. La dirección de Turismo es una de las joyas más preciadas de la comuna y por eso no es casual que Cabildo Abierto (CA), que apoyó en la elección al Partido Nacional (PN), haya pedido el cargo. Sin embargo, Umpiérrez se lo ofreció a un dirigente local del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

Cabildo logró 4.137 votos que sumaron al lema PN y fueron determinantes para la victoria, ya que la diferencia entre los blancos y el Frente Amplio fue de 1.296 sufragios.



Ante este escenario, el candidato a intendente de CA, Martín Rodríguez, solicitó a Umpiérrez dos de las 15 dependencias departamentales: Promoción Social y Desarrollo. Umpiérrez respondió que Desarrollo ya la tenía reservada, ante lo cual el líder de CA, que propuso en la campaña “erradicar el turismo hippie”, pidió la dirección de Turismo para su partido. Sin embargo, el intendente electo descartó que se la vaya a dar.

“Juntos ganamos, juntos vamos a gobernar. A pesar de que hay sectores que no tienen ediles, nosotros no vamos a hacer abuso de esa posición dominante. Creemos que la coalición es un espíritu y esto lo vamos a plasmar en el equipo de gobierno”, dijo Umpiérrez ayer en Desayunos Informales, de Canal 12. Además, anunció que en la dirección de Turismo estará “una persona que no responde al PN, al Partido Colorado ni a CA”. “Va a ser una agradable sorpresa”, agregó, aunque prefirió no dar su nombre porque pretende “anunciar el gabinete en conjunto”.



El líder y diputado del PERI, César Vega, dijo a El País que Umpiérrez le ofreció la dirección de Turismo a un dirigente de su sector.



Umpiérrez y Rodríguez se reúnen esta tarde para negociar la integración del gabinete.