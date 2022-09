"Pudo ir más gente a la Rural": Sanguinetti respondió a cálculo de Abdala sobre adhesión al paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti cuestionó este viernes la cifra de personas que adhirieron al paro que manejó ayer el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. El dirigente sindical dijo que "mucho más de un millón de orientales" fueron los que pararon, pero esto no convenció al líder colorado. "Pudo ir más gente a la Rural", sostuvo en entrevista con Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí).

"La gente para, sí; las oficinas públicas paran por una inercia clásica. Esa expresión cuantitativa de Abdala es propagandísticamente eficaz, pero no refleja la realidad porque no creo que el paro, por lo que uno ha visto, tuviera eso", dijo Sanguinetti.



El dos veces presidente planteó además que el paro general de 24 horas de este jueves fue "estrictamente gimnástico, de gimnasia sindical". Aseguró que las consignas del Pit-Cnt no se ven claras, porque se habla de sustituir un modelo que no se sabe cuál es el otro modelo. "Lo mismo que pasa en la educación, se habla de un modelo equivocado, pero no se propone otro", añadió.



"No fue un paro que respondiera a ninguna realidad", aseguró el colorado. "Está en trámite la Rendición de Cuentas y (Carolina) Cosse ya llegó a un acuerdo con el Gobierno", en referencia al fideicomiso para la capital de unos US$ 70 millones tras el fallido préstamo original del BID que no contó con apoyo de los nacionalistas.

Otro elemento que destacó fue el acuerdo salarial de los funcionarios de la administración que llegó el Ejecutivo. "Parar la administración cuando no hay ningún reclamo de la administración realmente no tiene sustento", remarcó.



El Pit-Cnt activó ayer un paro general de 24 horas contra la rebaja salarial, la inflación y el anteproyecto de reforma de la seguridad social presentado por el presidente Luis Lacalle Pou.



A diferencia de instancias en las que el movimiento sindical realiza paros parciales, no hubo movilización ni acto, aunque sí se desarrollaron diversas instancias en Montevideo y en el interior del país donde los dirigentes sindicales explicaron el porqué del paro general.