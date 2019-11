Publicidad callejera: bandera nacional en ambas fórmulas y Graciela Villar afuera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la campaña de recolección de carteles políticos, a cargo de la Intendencia de Montevideo y de los propios partidos, el Frente Amplio comenzó a colgar su nueva publicidad electoral de cara a la elección del próximo domingo 24. El Partido Nacional, que encabeza la llamada “coalición para el cambio”, comenzará a hacer lo propio el próximo lunes.

En los nuevos carteles del partido de gobierno destaca la imagen de Daniel Martínez, el cambio de la bandera frenteamplista por el pabellón nacional y la frase “¡Viva Uruguay! Martínez presidente”. Llama la atención que la compañera de fórmula del candidato, Graciela Villar, no fue incluida en la publicidad, lo cual generó ayer distintos comentarios en las redes sociales.



Fuentes del comando de campaña del Frente Amplio dijeron a El País que el nuevo cartel que se comenzó a colocar en Montevideo es “el primero de una serie” y aseguraron que no existe intención de ocultar a Villar en esta segunda etapa hacia el balotaje. En este sentido, destacaron que la compañera de fórmula de Martínez ha estado dando entrevistas de prensa en las últimas horas.



Villar dijo ayer a Radio Uruguay que su ausencia en los medios en los últimos días de campaña fue “una decisión de carácter estratégico”.



“Se priorizó otro tipo de comunicación. Y yo me centré fundamentalmente en el recorrido por el interior”, indicó.



Del otro lado.

La fórmula que encabeza la coalición comenzará a colocar su nueva cartelería (imagen inferior) el próximo lunes. El nuevo concepto de campaña es “Está bueno cambiar” y la imagen es una fotografía de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón tomada en la noche del domingo 27, con un marco de banderas uruguayas.



Según explicaron a El País fuentes del equipo del comando de la fórmula, al pie se incluyó el claim (frase pegadiza) #AHORASI, que surge como una evolución del #ESAHORA, en el sentido de que “el cambio está próximo”.



Las fuentes indicaron que el lunes comenzará la colocación de los nuevos carteles, aunque “hay poco tiempo para cubrir todo el país porque la campaña es corta y la instalación nacional lleva muchos días”.

Los blancos comienzan el lunes a colgar los carteles. Foto: El País

A su vez, se aclaró que ya no habrá carteles en las columnas, que eran los que en la primera vuelta colgaban las listas. La nueva campaña solo incluye cartelería “formal” en edificios y soportes publicitarios.

En el Partido Colorado, la estrategia de campaña no estará focalizada en la publicidad electoral, sino en convocar a la militancia a concurrir a actos conjuntos con los otros partidos que integren la coalición de cara a la segunda vuelta del 24 de noviembre.



Fuentes partidarias informaron a El País que la decisión será departamental y “en función de la realidad local”.



Ayer, los referentes nacionales del Partido Colorado realizaron una evaluación de las elecciones y se plantearon las “perspectivas” para el último domingo de este mes. El senador electo Ernesto Talvi ya ha señalado que realizará campaña para Luis Lacalle Pou, así como dirigentes blancos lo hicieron por el expresidente Jorge Batlle en 1999.



Una realidad constatable es que no todos los partidos que integran la coalición tienen fondos como para aportar a la nueva cartelería de cara al balotaje. Fuentes del Partido Independiente dijeron ayer a El País que “la situación económica” no permitirá dar apoyos financieros para la campaña.

Basura electoral.

Bajo el título “Nos hacemos cargo”, el Partido Nacional lanzó esta semana una campaña de cinco días para retirar, junto a sus militantes, los carteles de la primera vuelta electoral, utilizando el hashtag #RecicláTuCampaña.



Desde el pasado jueves -y hasta mañana domingo- distintos grupos de jóvenes integrantes de las agrupaciones nacionalistas están quitando el material publicitario de las columnas. La iniciativa es de carácter nacional, impulsada por el Directorio blanco “a solicitud de los jóvenes del partido”.



La Intendencia de Montevideo informó esta semana que de enero a octubre más de 6.000 carteles han sido retirados de distintos lugares de la capital. Pero la cifra sigue en aumento, porque tanto la IMM como los partidos siguen abocados a esa tarea. En la mañana de ayer, jóvenes del Movimiento Tacurú, que trabajan por contrato para la Intendencia, se encontraban bajando carteles en la rambla detrás del Club de Golf.



Según lo establecido en el Digesto Departamental, los partidos políticos deben retirar las columneras y pasacalles que no se encuentren vigentes, así como los elementos que se utilizan para su colocación y fijación. En caso de no realizarlo, está prevista la aplicación de sanciones.



Según la Intendencia de Montevideo, se han aplicado más de 2.000 multas por este concepto. Previo a la campaña, la comuna organizó encuentros con representantes de los equipos de comunicación de los partidos políticos para enfatizar en la necesidad de cumplir con la normativa.



Telemundo informó que la Intendencia multó a los partidos por un total de $ 16 millones, tomando en cuenta que la sanción económica por cada cartel son 4 unidades reajustables, unos $ 4.800.

Durante la primera vuelta de la campaña, Alianza Nacional hizo llegar a la Intendencia su molestia por multas que ha recibido este sector político por colocar propaganda.



El edil de la lista 2004 Javier Barrios Bove envió un pedido de informes al intendente Christian Di Candia, en el que señala que “en los últimos tiempos hemos constatado que Inspección General ha comenzado a fiscalizar de forma más férrea el cumplimiento de la normativa establecida en el Digesto vinculada a propaganda política en la vía pública”.

Decreto encajonado.

La Intendencia también recordó esta semana que la Junta Departamental tiene a consideración un proyecto de decreto remitido por la comuna el 27 de mayo de 2019, por el cual se solicita a los partidos utilizar formas de comunicación menos perjudiciales para el ambiente y la seguridad. Este proyecto no ha tenido hasta ahora los respaldos necesarios dentro del Frente Amplio para ser aprobado.



En agosto, consultado por El País, Di Candia lamentó que la ampliación de la zona de prohibición para colocar carteles -que abarca a toda la rambla y la Ciudad Vieja- no haya sido tenida en cuenta por la bancada oficialista.