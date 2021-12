Proyectos de ley feministas generan división a la interna de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un proyecto de ley presentado por la senadora Gloria Rodríguez (Partido Nacional) y su par Sandra Lazo (Frente Amplio) desató ayer críticas a la interna de la coalición de gobierno. En grupos de WhatsApp integrados por militantes y legisladores del Partido Nacional, por ejemplo, descalificaron directamente al proyecto que busca establecer, en los conjuntos artísticos que actúen en vivo, un cupo de un mínimo de 50% para mujeres y “disidencias” -en referencia a “diversas identidades y corporalidades que confrontan con la heteronorma obligatoria”.

“Ridiculez” y “guarangada”, fueron algunos de los términos manejados entre algunos blancos, al comentar la nota de El País que este lunes dio cuenta de la iniciativa. “Hay gente furiosa, con mucho malestar”, aseguró un legislador blanco.



El proyecto recién fue presentado y se estudiará el año que viene en comisión, pero ya cosechó, incluso, reacciones públicas negativas. “Cuando pensaste que ya habías visto todo... ¿Por qué darles cupos? ¿No tienen acceso a espectáculos? ¿Hacia dónde vamos?”, cuestionó ayer la diputada de Cabildo Abierto Inés Monzillo en su cuenta de Twitter. Y en respuesta a otro comentario, que sugería que “la culpa no es del chancho...”, también escribió: “Obvio. La culpa es de todos que los dejamos seguir avanzando. Es responsabilidad de todos poner freno a esto”.



Lo de Monzillo fue en realidad muestra de que en el partido liderado por Guido Manini Ríos tampoco hubo buenas impresiones sobre este proyecto. “Es expresión de la estupidez humana”, dijo un legislador cabildante que prefirió mantener su nombre en reserva. Por su parte, el senador Raúl Lozano -que aclaró que aún no tiene una opinión acabada por no haber estudiado a fondo el proyecto- recordó que en su partido no son afines a acompañar planteos que propongan “cuotas” de participación en favor de minorías.

“Nosotros siempre dijimos que el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos, obligaciones y oportunidades, pero al hacer eso, desde mi punto de vista, se desprestigia a la mujer y no se la valoriza por sus valores intelectuales”, dijo Lozano, y agregó: “En este caso, que es la cultura, se daría lo mismo: habría cuotas por obligación y no se valorarían las virtudes”.



Otros consultados fuera de Cabildo también marcaron diferencias en “las formas”, en el sentido de que Rodríguez, según manifestaron, no avisó a la bancada de la coalición ni a compañeros del Partido Nacional que iba a presentar esta iniciativa, y mucho menos que lo haría en compañía de una senadora de la oposición.



Pero lo que verdaderamente, separa en este tema a los socios del oficialismo, tal como quedó hoy y otras veces de manifiesto, son las diferentes posturas que surgen ante propuestas promovidas desde concepciones feministas. Por eso, las distintas opiniones ante este proyecto no son algo desconocido en la coalición, pese a que en el documento programático “Compromiso por el país”, firmado por todos los socios, se habla de “continuar trabajando” para compensar las discriminaciones tanto de género, como sexuales y otras.

Que los temas de género son un parteaguas en el oficialismo se ve también, por poner otro caso, en otra iniciativa impulsada por Rodríguez, y que también propone cuotas de género, aunque aquí apuntando al sistema político en todos los planos: una paridad igualitaria tanto en el Poder Legislativo, como en partidos políticos, intendencias y varios órganos. Este planteo, aún sin discutirse en profundidad, está lejos de contar con un consenso, en una coalición que tiene a la vicepresidenta Beatriz Argimón como defensora de estos proyectos y referente feminista. Pero del otro lado también hay voces como la de Manini, que días atrás despotricó contra lo que llamó “ideología de género”, y que calificó de “perversa” por “fragmentar” la sociedad.



Por lo que la coalición tendrá ahora, para 2022, el desafío de limar diferencias que en este caso son de fondo, más allá de estos dos proyectos puntuales.