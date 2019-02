Proyecto del tren que usará UPM no tiene habilitación de comunas

El gobierno está apurando los trámites para tener cuanto antes las habilitaciones que le permitan concretar las obras para el proyecto ferroviario que pretende utilizar la segunda planta de UPM.

Mientras tanto, la habilitación ambiental para el tren que pretende utilizar la finlandesa y que unirá Paso de los Toros con Montevideo, esa por la que tanto espera el Poder Ejecutivo, sigue durmiendo en las oficinas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). También lo hacen los estudios de impacto territorial que deben recibir las cinco intendencias (Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó) afectadas por las obras.

Según confirmó El País, las intendencias de Montevideo, Florida y Durazno no cuentan aún con los estudios que debe entregar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para luego ser evaluadas. Los informes analizan el potencial impacto del paso del tren en lo urbanístico, en el tránsito, en lo ambiental y en lo socioeconómico.

Pablo Ligrone, director de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Universidad de la República, explicó a El País que "todo proyecto de obras, del ámbito nacional o departamental, de iniciativa pública o privada debe hacerse a través de un instrumento, en especial de un programa de actuación integrada" (artículo 21 de la ley de Ordenamiento Territorial 18.308). Por otro lado, aseguró que también "debe hacerse una evaluación ambiental estratégica" (artículo 47 de la misma ley)".

Ligrone consideró que "UPM en toda su complejidad y en todas y cada una de las obras debe cumplir, en forma insoslayable, con la ley nacional y con las normas departamentales".

Además, consideró que es "indispensable recalcar que las competencias de ordenamiento territorial son de los gobiernos departamentales, sin perjuicio que, además, deban cumplirse todas las exigencias que la legislación nacional exija dentro de sus competencias".

Impacto.

Vecinos afectados por el tren dada la proximidad de sus viviendas con las vías férreas ya fueron notificados por la Intendencia de que aún no tiene el estudio necesario para su concreción. Esta semana, el director de Planificación, Ramón Méndez, admitió al colectivo "Por el costado de la vía" que "efectivamente no hemos recibido hasta la fecha el estudio de impacto territorial correspondiente al proyecto ferroviario".

Añadió que "en relación a los plazos para analizar la documentación, se informa que la normativa no plantea plazos, ni mínimos, ni máximos". Por su parte, el director general de Obras de la Intendencia de Durazno, Raúl Montero, y el director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Florida, Sergio Gil, confirmaron a El País que tampoco cuentan con el estudio de impacto territorial necesario.

Toda esta situación ocurre en medio de la polémica generada por la orden de la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, que cortó las licencias de funcionarios de la Dinama para acelerar la habilitación ambiental. Este viernes, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) reclamó "la conformación de un ámbito de negociación", de lo contrario, amenazó con no gestionar más autorizaciones ni habilitaciones ambientales, informó El Observador y confirmó El País.

La ley de ordenamiento territorial establece las condiciones sobre la instalación de emprendimientos de esta naturaleza. Prevé la elaboración de diferentes directrices, de programas y de estrategias regionales. La normativa vigente desde 2008, establece entre otras cosas que "los gobiernos departamentales tendrán la competencia para categorizar el suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial, en todo el territorio departamental".

Por su parte, el abogado especialista en temas ambientales Mauricio Fioroni había señalado una semana atrás a El País que el estudio de impacto sobre el territorio, si bien se planifica para cada emprendimiento en particular, es una etapa que no se puede saltear, dado que "obliga a todos a hacer planes para todo aquello que altere el territorio", puntualizó.

Para el gobierno, no hay "marcha atrás"

Es la gran apuesta para el gobierno de Tabaré Vázquez. Y sin el ferrocarril que conecte Paso de los Toros con el Puerto de Montevideo la megainversión más grande en la historia del Uruguay no será posible. Es que la segunda planta de la empresa finlandesa UPM se instalará en el centro del país, en Durazno. Por eso las autoridades de gobierno han acelerado todos los plazos y accedido a pedidos en negociaciones que no esperaban ceder. A pesar de esto las autoridades del gobierno del Frente Amplio están convencidas que el proyecto se concretará y la inversión de cerca de unos US$ 4.000 millones no tiene "marcha atrás". Así lo admitió el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, a El País semanas atrás. "El proceso de instalación de la segunda planta de UPM —y sin que yo tenga ningún conocimiento de decisiones que se toman fuera del país— es irreversible. Tiene que suceder algo muy, muy atravesado para que se revierta un camino que ya empezó hace mucho tiempo", dijo el domingo 13 de enero. El ministro Rossi aclaró que a Uruguay "no se le va la vida" si no se logra concretar esta inversión y que él está convencido que sí ocurrirá. Por otro lado, el secretario de Estado aclaró que no se deben ver las duras negociaciones como un problema. Rossi fue interpelado por vecinos afectados por la vía en una audiencia pública en Florida.