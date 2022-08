"El proyecto sigue tal cual como estaba", dijo Falero sobre Dique Mauá tras dichos de López Mena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes, el propietario de la empresa Buquebus, Juan Carlos López Mena, dijo que no buscará instalar una terminal de pasajeros en el Dique Mauá. Consultado sobre estos dichos, el ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo este miércoles que, "en realidad, López Mena en el proyecto que está analizando el gobierno y la Intendencia no está". "No sé a qué se refería", puntualizó.

"El proyecto sigue tal cual como estaba, en análisis de factibilidad, hay una iniciativa privada presentada. No la está trabajando solo el gobierno, la estamos trabajando en conjunto con la Intendencia, porque es un tema que a los dos nos interesa y hasta el momento no ha habido cambios", agregó el ministro y señaló que la intención es hacer la licitación antes de fin de año



Falero apuntó además que el proyecto se viene analizando y tomando en cuenta también el "anhelo" de los vecinos de mantener el espacio verde, buscando que "esto se produzca y no genere una afectación, sino una reactivación".



"López Mena es un operador de ferrys y acá estamos hablando de una terminal que va a ser del Estado", enfatizó el ministro.

"Si uno mira hacia atrás, López Mena había planteado un proyecto ahí mismo y era diferente porque el Estado tenía que cederle los terrenos. Acá no estamos cediendo ningún terreno a nadie, los terrenos quedan bajo la órbita pública, como debe ser porque hoy hay un operador, mañana puede haber dos o tres. No es un tema que el operador tenga que decidir, quien decide es el Estado nacional y departamental", puntualizó.



Para Falero, "los operadores se tienen que remitir a lo suyo, que es tener donde atracar para que puedan desembarcar los pasajeros y el Estado tiene que brindar ese servicio".

Por otra parte, en referencia a la opinión de López Mena respecto a que el mejor lugar para la terminal de cruceros es la ubicación actual, Falero sostuvo: "López Mena podrá opinar sobre transporte de ferrys. Dónde tienen que estar los cruceros es el gobierno el que tiene que opinar".