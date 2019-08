"Este no es un proyecto nacionalista, conservador ni corporativo", dijo Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, se encuentra realizando una gira por el interior del país -la primera después de las internas del 30 de junio- y este jueves se presentó en el centro comercial de Florida donde se desmarcó del Partido Nacional y habló de los resultados de las últimas encuestas.



Talvi indicó que cuando analizan a los que se consideran sus votantes, siete de cada diez se autodefinen como de centro. "No decimos nosotros que somos de centro, nosotros planteamos al país un proyecto liberal, progresista e internacionalista como lo fue el primer batllismo", expresó.

"Definitivamente este no es un proyecto nacionalista, es internacionalista; este no es un proyecto conservador, es progresista; este no es un proyecto corporativo, es liberal", aseguró y agregó que con el resto "no tienen nada que ver".



Por otra parte Talvi aseguró que el Partido Colorado aumentó en votantes en los departamentos en que ganó Ciudadanos, sector que encabeza. "O sea que Ciudadanos es el gran empuje que ha tenido y tiene en su crecimiento" el partido.



En su discurso también agradeció al expresidente Julio María Sanguinetti quien, expresó, "con 83 años, viendo que el partido de sus amores parecía en vías de extinción salió a la cancha" para "sacar esto adelante".