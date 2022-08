Proyecto de "feriados religiosos" busca contemplar a minorías, detalla Asiaín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión de Población del Senado comenzó a analizar un proyecto de ley de feriados religiosos, presentado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, para que personas de todas las religiones puedan observar sus fechas especiales.

La senadora Asiaín detalló en rueda de prensa que se parte de la base que "nuestro calendario oficial tomó el calendario cristiano para hacer los feriados", por lo que aquellos de religión Católica pueden celebrar Semana Santa o de Turismo, Navidad y Día de Reyes.



Sin embargo, "quedan sin contemplar algunas minorías como las comunidades judías, los Adventistas del Séptimo Día, las comunidades musulmanas y alguna otra que desde su credo requieren la observancia como descanso, como celebración, de un día particular".



En especial, detalló que en la religión judía hay "feriados móviles" como Año Nuevo y el Día del Perdón.

El proyecto, según la senadora, no plantea "crear feriados adicionales", sino "la obligación del empleador de llegar a un acuerdo con el trabajador, para que el trabajador que quiera observar ese día de precepto lo pueda hacer compensándolo, ya sea descontando la licencia, con horas extra o trabajando otro día. Una adaptación razonable".



Aunque nada impide a día de hoy hacerlo, "si es un derecho humano no debería tener una respuesta negativa".



Consultada por la necesidad de una contrapartida de compensación por ese día libre, cuando para tomar los feriados del calendario oficial no es necesario, la senadora dijo que "no es del todo justo". "Eso ya implicaría una reforma absoluta. En Argentina sí se decretaron estos feriados que son adicionales. Nuestra propuesta es menos ambiciosa. Lo mas justo sería una reforma total. Esto si se quiere es un paliativo, pero coincido que no es del todo justo".