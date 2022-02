Proyecto busca que embarazadas puedan teletrabajar y extiende beneficio hasta los tres años de edad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes ingresó a la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social un proyecto de ley que establece que ante certificado médico todas las trabajadoras podrán ejercer su labor a distancia durante el curso de su embarazo y una vez nacido, las madres y padres biológicas o adoptivas podrán teletrabajar hasta los dos años del hijo o hija con opción a extenderlo hasta los tres.

El proyecto fue presentado por Jamil Murad Romero, suplente de la diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera, y plantea cinco artículos.

En el primero establece que "toda trabajadora embarazada, que por la naturaleza de la actividad laboral que desarrolla no se vea impedida de realizar su trabajo a distancia, tendrá derecho a efectuar sus tareas a través de la modalidad de teletrabajo, durante todo el embarazo, debidamente acreditado mediante el certificado médico correspondiente".



Asimismo en un segundo artículo agrega que "toda trabajadora con hijos biológicos o adoptivos, o que reciba niños en tenencia con fines de adopción, desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, siempre que por la naturaleza de la actividad laboral que desarrolla la trabajadora, no se vea impedida de realizar su trabajo a distancia, tendrá derecho a efectuar sus tareas a través de la modalidad de teletrabajo, durante dicho período".



El artículo tres refiere a la extensión de dicho período: "El plazo mencionado en el artículo anterior se podrá extender de común acuerdo con el empleador hasta los 3 años de edad de los menores a cargo".



En caso de que el teletrabajo sea incompatible con las labores que lleva adelante la persona "se podrá solicitar al empleador que, en la medida de lo posible, se le asignen tareas a la trabajadora, que no vayan en desmedro de su labor, y puedan ser efectuadas a distancia, siempre que la trabajadora preste su conformidad expresa y en forma temporal, al solo efecto de posibilitar el trabajo a distancia durante los primeros 1000 días de vida de los menores a cargo", dice el artículo cuarto.



El último artículo establece que la posibilidad de trabajar a distancia durante los primeros dos años de vida "podrá ser usufructuado indistintamente por la madre o el padre, o inclusive de forma alternada entre ambos, por períodos mínimos de 6 meses y a solicitud o conformidad expresa de la madre".

Argumentos a favor

Según la exposición de motivos, el objetivo del proyecto de ley es "fomentar y disponibilizar la modalidad de trabajo a distancia (teletrabajo) como herramienta efectiva, a los efectos de favorecer la protección de los denominados "primeros 1.000 días de vida" de todo niño o niña".



"Los llamados primeros 1000 días de vida corresponden al período que abarca desde el embarazo hasta los dos años de vida de todo ser humano.

Tal como lo han indicado en forma reiterada organismos internacionales

especialmente involucrados en la temática de protección a la salud e infancia, como son la OMS y la UNICEF, esos primeros 1000 días, constituyen una etapa fundamental en la vida de toda persona, en los que, una adecuada nutrición, afecto, protección, estimulación oportuna y vivencias emocionales positivas, favorecen el crecimiento adecuado, ayudan a evitar enfermedades a lo largo de su vida, y son fundamentales desde el punto de vista cognitivo, del lenguaje y de las destrezas sociales y emocionales", agrega.



Asimismo sostiene que "la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que el embarazo, el parto y el puerperio son tres fases de la vida de una mujer en las que existen peligros concretos para su salud, y por tanto requieren una protección especial en el lugar de trabajo. Incluso recomienda la adaptación de las actividades de la mujer para ponerlas

en armonía con su condición, para reducir los peligros para su salud y ayudar a las bases de una crianza saludable para el niño".



Por esto señala que "el trabajo a distancia para las embarazadas, y para las madres y padres con niños de hasta 2 años de edad, permite una mejor compatibilización entre la vida personal y laboral, contribuyendo así a los objetivos señalados. La posibilidad de realizar teletrabajo para el cuidado de los primeros 1000 días de vida, contribuye a proteger la familia, el embarazo, la lactancia, la niñez, favorecer la natalidad, y al mejor desarrollo de toda la sociedad por los beneficios a futuro que están implicados".