El próximo gobierno decidirá si apoya reelección de Luis Almagro en la OEA

El canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó que el gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez no apoyará al exministro Luis Almagro para que continúe siendo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en caso de que se postulara, porque “ha perdido las condiciones” para “superar las diferencias entre los países y tratar de fomentar el diálogo y no la confrontación”.

Nin Novoa sostuvo en el Parlamento que, de todas formas, el tema de la reelección de Almagro o su sucesor se discutirá con el gobierno electo en los meses de transición, ya que la gestión del actual secretario general expira en marzo de 2020. Asimismo, el canciller dijo que la razón por la cual podría apoyarlo Estados Unidos es “porque ese país tiene intereses en territorio venezolano”.



Nin Novoa concurrió a la comisión de Asuntos Internacionales del Senado por dos temas: la posición de Uruguay en la reciente reunión de OEA retirándose de sala cuando una vez más se analizaba la situación de Venezuela, y a explicar detalles del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).



Por el primer asunto recogió el rechazo de la oposición, pero por el segundo todo el apoyo para el gobierno y los negociadores en nombre del país.



“La actitud de Uruguay (de irse de sala) se produjo porque se quisieron introducir en la OEA dos delegados de un país (Venezuela) que no pertenecen al organismo. Como no pertenece, ningún órgano de OEA puede nombrar por sí y ante sí a los delegados de un país, reitero, que no pertenece a la organización”, informó.



También, en la reunión de la comisión parlamentaria se le preguntó al ministro cuál es la posición de Uruguay con respecto a la candidatura a la reelección de Almagro como secretario general de la OEA.



“La reelección de Almagro va a estar en discusión, si se presenta y tiene países que lo apoyan, en marzo de 2020. El mandato comenzó en marzo de 2015 y a los cinco años va a ser cambiado. Eso no compete a este gobierno. Nosotros nos comprometimos a brindar en la transición con el próximo gobierno todos los datos necesarios para que se vayan conociendo quiénes son los candidatos”, anunció el canciller.

Rodolfo Nin Novoa, canciller uruguayo. Foto: EFE

Estimó que es poco probable que sea electo un candidato del hemisferio sur porque, antes de Almagro, estuvo el chileno José Miguel Insulza. En función de eso, la rotación geográfica indica otra cosa.



Consultado sobre la posición del gobierno, Nin Novoa aseguró que Uruguay no va a presentar la candidatura de Almagro. “Mi postura es la postura del gobierno. En acuerdo con el presidente de la República, no apoyamos a Almagro porque ha perdido las condiciones para ser un secretario general que tiene que buscar superar las diferencias que hay entre los países y tratar de fomentar el diálogo y no la confrontación”, precisó Nin.



Y opinó que la razón por la cual podría apoyarlo Estados Unidos es “porque ese país tiene intereses en territorio venezolano”.

Brexit.

El ministro también informó a los senadores presentes en sala sobre el acuerdo Mercosur con la UE y anunció que la parte comercial estrictamente puede echarse a andar una vez que un Parlamento -en este caso el nuestro- lo ratifique y cuando lo mismo haga el Parlamento europeo. Y que no se necesita que lo hagan todos los países del bloque regional del sur.



Nin Novoa adelantó que “con el Brexit va a haber una frontera física entre Europa y el Reino Unido”, y anunció que el gobierno “prepara negociaciones con Gran Bretaña una vez que se concrete su salida de la Unión Europea”.



“La negociación con la UE en conjunto ha dado resultados tras tres años. Puede haber alguna flexibilización por un acuerdo marco y los países del Mercosur puedan avanzar a diferente velocidad en función de sus expectativas e intereses”, dijo el ministro.