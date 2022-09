Próxima semana se definirá quién será el sucesor de Luis Calabria, informó Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior Luis Alberto Heber informó este mediodía que el lunes próximo se tomará la definición de quién sustituirá a Luis Calabria, exdirector general de Secretaría de la cartera, quien renunció esta semana tras conocerse que utilizó el Hospital Policial meses atrás.

"Lo importante es que es un ministerio muy difícil, porque es muy grande —tiene 33.000 funcionarios y 37 unidades ejecutoras— lo que de alguna manera tiene que tener una capacidad y una formación muy especial para cumplir una tarea que era fundamental que cumpliera mi amigo Calabria. No es fácil sustituirlo, pero tenemos unos nombres", sostuvo este viernes el ministro en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).



"El fin de semana vamos a conversar. No quiero dar detalles, pero seguramente es gente que puede estar ocupando alguna posición", dijo Heber, quien puntualizó que no ocupará ese cargo debido a una "cuota".



También contó que habló con el presidente Luis Lacalle Pou sobre este asunto, y marcó que hubo un "cambio de ideas y evaluación de personas". E insistió con no dar mayores detalles: "Queda en la reserva".



"Puede ser una persona con solidez jurídica y con vinculación política, porque tiene que tener una visión política; no política partidaria, (sino) la política de seguridad que está implementando el Gobierno. Es un actor fundamental en el equipo para llevar una correcta gestión porque se administran muchos recursos humanos", enfatizó.



Calabria renunció el miércoles, horas después de conocerse que utilizó Sanidad Policial durante su gestión en Interior. En su carta de renuncia, el jerarca asumió que el 1° de julio hizo una consulta oftalmológica en el hospital de los policías.



El País informó el jueves que Calabria sufría por entonces un fuerte dolor de cabeza, y en la mutualista de la que es socio le dieron fecha con oculista con dos meses de demora. Entonces, se dejó convencer por su entorno de que no esperara y tomara el atajo.