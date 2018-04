Las propuestas de Un Solo Uruguay para solucionar el endeudamiento del sector

Un documento con propuestas para solucionar el endeudamiento del sector fue presentado hoy por el movimiento autodenominado Un Solo Uruguay en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP).



El movimiento consideró "preocupante" que en Uruguay la mayoría de los créditos sean de corto plazo, según indicaron en el documento, ya que "ante cualquier coyuntura negativa dificulta enormemente afrontar los

vencimientos en tiempo y forma".



Ante esta problemática de la deuda bancaria, se propusieron soluciones para los diferentes sectores de la actividad.

Las propuestas

Para el sector primario, se aconsejó reperfilar el endeudamiento actual en los préstamos vinculados a procesos productivos del sector primario a 5 años con el vencimiento del primer compromiso a junio de 2019.



Esto implicaría que todos los sectores puedan afrontarlos "sin tener que bajar la cortina, incorporar dentro de estos reperfilamientos bancarios las deudas comerciales que han contraído los productores y que no pueden ser cubiertas en este ejercicio".



Para el sector industrial y construcción proponen que el reperfilamiento de las deudas sean a 10 años o más, "teniendo en cuanta que muchos de estos préstamos son para inversiones de largo plazo".



Esta solución permitiría que "se acompasen los tiempos de la generación de ingresos con el del pago de la deuda".

Al igual que en la industria, para el sector servicios y transporte de carga, se propone reperfilar las deudas a 10 años o más. De esta forma "la deuda se puede pagar en un periodo similar a la vida útil de los equipos".



Un Solo Uruguay explicó que el endeudamiento principal de este sector corresponde a inversiones en equipos, cuya vida útil es de al menos 10 años.

Finalmente, para el sector comercio se propone "atender principalmente al sector minorista, que es el eslabón más débil de la cadena y donde se concentra la mayor cantidad de pymes".



Es por esto que el reperfilamiento de las deudas que se plantea es de tres a cinco años, "pero es central para estos dar condiciones de competitividad en lo que hace a las comisiones y adelantos que se retienen por medio de las tarjetas de crédito y débito, las cuales son significativamente desventajosas con respecto a las grandes cadenas y superficies", indica el documento.

Para poder efectuar todos los reperfilamientos de deuda, el movimiento advirtió que "deben incluir como característica que los que adhieran al sistema no pasen a categoría de cliente que afecte su vínculo con el banco o los coloque en una situación de no poder seguir operando en el sistema financiero".



Por otra parte también mencionaron a los Colonos, y consideraron que se debe permitir que reperfilen sus deudas por pago de arrendamiento

con el INC a 8 años y con tasas de interés por debajo de las de mercado, ya que las mismas en general están fijadas en pesos.

"Entregamos un trabajo sobre el tema endeudamiento que era un tema que se había generado en la última instancia en la que participamos que fue el 21 de marzo", informó en una rueda de prensa Álvaro Rivas, presidente de la Sociedad Rural de Durazno (SRD).

"Nosotros, a partir de esa reunión del 21 de marzo, empezamos a trabajar sobre el tema endeudamiento en general y lo que vinimos a hacer hoy, en vista de que no ha habido convocatoria y han pasado 33 días, es a entregar el trabajo porque queremos que se empiece a trabajar cuanto antes", indicó Rivas.



El presidente de la SRD además indicó que dos oportunidades se mandó un correo electrónico al ministro de Ganadería pero en ninguna de las oportunidades tuvieron una respuesta.



El documento además explica que, como ya se había informado, "la cadena de pagos ya está con serias dificultades y es probable (si lo anterior no sucede) que sufra cortes en breve, arrastrando al país a una crisis sin

precedentes, reducciones de valores, carpetas peor calificadas y ejecuciones que supondrán pérdidas para el sistema financiero".