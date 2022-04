Propuestas del FA son una "fantasía de Alicia en el País de las Maravillas", dice Sanguinetti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que las medidas presentadas por el Frente Amplio en la Torre Ejecutiva para hacer frente a la inflación no son una propuesta sino "una fantasía de Alicia en el País de las Maravillas".

"Simplemente se proclama una aspiración, tratando de hacerle creer a la gente que estamos ante un proyecto a considerar y no lo que realmente es: un discurso para la tribuna", expresó el dirigente del Partido Colorado en su columna en "Correo de los viernes", una opinión en la línea con lo expresado días atrás por el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.



Para el expresidente, las medidas propuestas por el Frente Amplio no tienen un sustento para ser tomadas en serio. "Un partido que acaba de hacer una oposición frontal al gobierno, llevando a referéndum popular su ley programática, ¿con qué lógica propone medidas, como si lo inspirara un espíritu constructivo? Solo podría tener algún viso de seriedad política si se acompañara con un estudio económico que permitiera visualizar su viabilidad", manifestó.



"No soy economista, pero una simple mirada casera nos dice que la baja del IVA que se propone difícilmente tenga un costo menor a 50 millones de dólares y si congelamos el combustible hasta fin de año, a los valores de hoy, seguramente no bajemos de 200 millones y si duplicamos alegremente los beneficios del Mides no sé a dónde nos vamos", agregó.

Sanguinetti respaldó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que llamó a tener "responsabilidad" y pidió lo mismo a la oposición "porque ha gobernado 15 años y terminó con el país estancado y si aspira a retornar".