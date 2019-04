La irónica respuesta de Ernesto Talvi a la "mezquina oferta de Sartori"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato colorado Ernesto Talvi ironizó esta mañana en redes sociales sobre la propuesta de crear 100.000 de trabajo que el precandidato nacionalista, Juan Sartori, anunció el pasado el 19 de marzo en el marco del lanzamiento de su campaña electoral.

“Yo, Ernesto Talvi prometo crear 300.000 puestos de trabajo, triplicando la mezquina oferta de Sartori de solo 100.000” , escribió el economista este viernes en su cuenta de Twitter.

“También prometo hacer todas las calles en bajada y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. ¡Tremendo plan de gobierno el mío!”, ironizó Talvi.

Yo, Ernesto Talvi prometo crear 300.000 puestos de trabajo, triplicando la mezquina oferta de Sartori de solo 100.000. También prometo hacer todas las calles en bajada y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. ¡Tremendo plan de gobierno el mio! — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) 5 de abril de 2019

Sartori aseguró que iba a bajar los impuestos y a crear 100.000 nuevos puestos de trabajo en caso de llegar a la Presidencia. “Yo sé de lo que les hablo, mi vida fue siempre trabajar y generar empleos”, dijo la noche que lanzó su campaña en el Teatro Metro.

Desde un escenario circular y con una bandera uruguaya a sus espaldas esa noche Sartori sostuvo: “Hemos escuchado lo suficiente como para saber qué quieren los uruguayos. Quieren trabajo, quieren que sus ingresos les rindan, quieren educación que les permita obtener empleos de calidad, y quieren que el gobierno garantice calles seguras y Justicia eficaz. Eso lo podemos hacer. Y lo podemos hacer rápidamente" dijo Sartori en aquel momento.

Talvi, explicó más tarde en entrevista con Puntos de Vista (Radio Uruguay) que escribió ese tuit "porque no se puede prometer lo que no es prometible".



"Hay mucha gente que ha perdido el empleo , mucha gente que le falta el trabajo, mucha gente que se está yendo del país por esa circunstancia, no se puede jugar con las esperanzas de la gente gratuitamente", indicó Talvi y sostuvo que "hay que gobernar en serio parar tratar de poner a la economía de pie de nuevo y recuperar los puestos de trabajo que se perdieron".



"Si todo anduviera normalmente, Uruguay necesita crear 10 mil puestos por años de trabajo para mantener la tasa de desempleo constante, quiere decir que Sartori está prometiendo crear el equivalente a 10 años de trabajo", explicó el economista.



En ese sentido dijo que no se puede hacer una promesa como la de Sartori porque "uno no controla las variables". "Uno puede decir 'yo voy a tomar estas medidas para tratar dinamizar la economía´, pero no puede porque esto no es una ciencia exacta", indicó.



"Eso es imposible de prometer. A menos que uno diga diga 'voy a crear 100 mil empleos públicos", dijo y apuntó contra el expresidente José Mujica: "En tal caso la promesa sería factible y le doblaría la apuesta a Mujica que aumentó en 50 mil el número de empelados públicos durante su gobierno".



Talvi explicó que su crítica, que llegó varios días después de que Sartori anunciara su promesa, la realizó porque se vio "inundado por una promoción radial" y cree que "los uruguayos nos tenemos que vacunar contra la demagogia".