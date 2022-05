Programa de asentamientos: se invertirán US$ 240 millones con impacto en todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es una obra necesaria y justa", remarcó este viernes de mañana el presidente Luis Lacalle Pou sobre el Programa Avanzar que insumirá US$ 240 millones, para trabajar en 15.845 hogares de 120 asentamientos. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, sostuvo en la presentación del plan ejecutivo del proyecto que esta es "la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay".



La Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dnisu) estará a cargo de este plan. Su directora, Florencia Arbeleche, destacó durante la presentación que se va a estar "actuando en los 19 departamentos simultáneamente", atendiendo "cada realidad".

"Hoy contamos con US$ 240 millones para invertir en este plan. Esto significa que estaremos duplicando la inversión que se viene haciendo en asentamientos en los últimos períodos", indicó Arbeleche.



Actualmente se está trabajando en 40 asentamientos con los recursos ministeriales. "Los recursos adicionales nos permiten retomar 20 asentamientos que hubo que reprogramar en su momento, y a su vez agregamos en todo el territorio nacional 60 asentamientos más. Estaremos trabajando en estos 120 asentamientos".



"Si hablamos de hogares, ya tenemos en lo que va del período terminados 1.345, sumamos que en curso hoy estamos trabajando con 4.100 hogares, con los asentamientos que estamos retomando serían 5.200 y otros 5.200 con los 60 asentamientos nuevos. Hoy podemos decir que estamos trabajando con más de 15.000 hogares para poder llevarles la solución necesaria", dijo tras lo cual recibió aplausos desde el público.



Luego, enumeró la cantidad de asentamientos en los que se va a trabajar en todo el territorio.



"Hoy es un día de cumplir un sueño"

"Es una realidad humana, compleja por heterogénea", resaltó el presidente al comenzar su discurso, señalando las diferentes realidades y orígenes de los asentamientos.



"Estaba faltando un envión, al fin y al cabo destinar recursos porque creo que la vocación humana y social siempre estuvo vigente, sin perjuicio de quien gobernara en nuestro país", enfatizó.



Lacalle Pou indicó, en esa línea, que la obtención del monto millonario "es un punto de inflexión" y que "ahora viene la parte más difícil: las familias que viven en los asentamientos, que obviamente empieza por una vivienda digna. Es difícil levantarse todos los días sin tener saneamiento, abajo de una chapa y unos nylon", puntualizó.



El abordaje, dijo, es "básicamente de infraestructura tiene que tener un profundo sentido afectivo, de amor al prójimo, porque no alcanza con la vivienda. Es fundamental pero no alcanza".



"No alcanza si esos chiquilines no tienen una salud digna; una escuela cerca para poder superarse; no alcanza si no tienen al Mides cerca apalancándolos, por eso este abordaje empieza por el hogar, que es donde uno busca refugio desde que el ser humano camina por esta tierra, pero tiene que tener una complementación, un abordaje de distintas instituciones", subrayó.



El presidente citó incluso al expresidente brasileño y actual candidato presidencial Lula Da Silva. "Hace muchos años, imitando aquella frase del presidente Lula 'fome cero', hambre cero, se nos ocurrió hablar de 'asentamiento cero'. Obviamente que es aspiracional, como muchas cosas en la vida, y decíamos de acuerdo a los estudios que no era para un período de gobierno. Alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir, que era una política nacional", expresó el mandatario.



"Este punto de inflexión seguramente será seguido por quienes vengan si hacemos las cosas bien. Tenemos el deber, jurídico, moral, de que este programa que hoy genera mucha ilusión a los barrios (...)", añadió.



"Hoy es un día particularmente, insisto, en lo político, en lo personal, de cumplir un sueño, de que se puede soñar, después hay que ponerle intelecto, rodearse de gente bien intencionada y con capacidad técnica, conseguir los recursos y ahora es la hora, como dice el nombre, muy bien elegido, es la hora de avanzar. Es una obra necesaria y justa", remató el presidente.



"Cambios significativos a esta realidad"

La ministra de Vivienda señaló que al asumir el Gobierno, en marzo de 2020, existían "más de 600 asentamientos", lo que consideró, "marca el fracaso de los sucesivos gobiernos de encontrar soluciones efectivas".



"Este gobierno asumió con la determinación de no ignorar esta problemática y decidió encarar las soluciones necesarias para realizar cambios significativos a esta realidad", subrayó Moreira.



Si bien reconoció que hubo un "redireccionamiento" de los recursos del Estado para atender la salud a partir de la pandemia, aseguró que "el problema de los asentamientos nunca fue ignorado".



"Este es el inicio de un camino que aspiramos que se mantenga en el tiempo y que no haya más compatriotas viviendo en condiciones indignas. Cumpliremos con el derecho establecido en la Constitución, pero sobre todo cumpliremos con un mandato moral que nos impide ignorar esta realidad", enfatizó la secretaria de Estado.



Por su parte, El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, indicó que "el plan Avanzar tiene una visión política sobre el tema de los asentamientos irregulares, donde además de su integración, se plantea el control territorial y la prevención de formación de otros nuevos".



"Se trabajará a igual tiempo, en todos los departamentos del país, con todos los niveles de gobierno, con todos los organismos del Estado y con un fuerte aumento en la inversión hacia los hogares más vulnerables", remarcó.



"Es un plan descentralizado, como nos gusta", subrayó a su turno el presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo Lopez. "Está el trabajo de todo el Estado" en el plan, que dijo "es posible porque la financiación está" y aseguró que es "el mayor esfuerzo que Uruguay va a hacer respecto de los últimos tiempos".



Valoró que es un plan "concreto, real y sobre todo con un sentido de urgencia", y añadió que se buscará llevarlo adelante "rápido y bien porque estos problemas no admiten mayor dilatoria".



El País informó en su edición del 10 de abril que hay un fideicomiso con fondos del Instituto Nacional de Colonización, que incluirá el monto millonario a gastar en tres años en los planes, en forma paralela al presupuesto ya aprobado del ministerio para implementar el plan de regularización de los asentamientos. Se considera un asentamiento cuando hay al menos 10 casas precarias construidas en terrenos privados ocupados o de propiedad del Estado.