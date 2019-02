Productividad y menos IRPF, plantea Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre botellas de refresco y sándwiches, el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga explicó ayer a la cúpula de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios sus propuestas sobre empleo, vinculadas a la productividad, en el marco de una recorrida iniciada la semana pasada en la sede del Pit-Cnt.

El senador nacionalista llegó acompañado por un grupo de asesores y dirigentes, entre ellos el abogado Gonzalo Ramírez, el presidente de la fundación Wilson Ferreira, Jorge Bartesaghi, los diputados Pablo Abdala y Richard Charamelo y la intendenta de Lavalleja Adriana Peña. Del otro lado, casi todo el directorio de la Cámara. El senador nacionalista transmitió a los empresarios que debe provocar “alarma” la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo, así como el cierre de decenas de empresas.



En eso hubo acuerdo. “En casi todo hay coincidencias”, dijo a la salida del encuentro el presidente de la cámara, Julio Lestido. “Estamos muy preocupados por la pérdida de fuentes laborales, por cómo está impactando en la sociedad, y por los empresarios que deben cerrar sus empresas”, agregó el empresario.



Lestido dijo que le duele que eso pase, pero también indicó que los empresarios son “optimistas” respecto al futuro. “Sé que no es un momento fácil, pero la mejor manera es trabajar todos juntos y mostrarle a todo el espectro político lo que nosotros ofrecemos”, indicó. En la reunión, según supo El País, Larrañaga fue más enfático y mostró mayor preocupación sobre el tema, que los propios dirigentes de la cámara, al menos en el discurso.



¿Y qué plantea el precandidato nacionalista? Primero, que las partidas salariales por productividad no paguen IRPF. El senador blanco apunta a mantener los consejos de salarios, pero con una variante. Desde 2005, la negociación colectiva permitió fijar los aumentos salariales por sector en base a la inflación y la recuperación salarial, además de fijar partidas y otros beneficios.



Ramírez dijo a El País que “en años de bonanza eso dio resultados, pero con la crisis el mercado no pudo absorber la oferta ni pagar el volumen de salarios fijados”. ¿Entonces qué hacen las empresas? “Despiden y mandan al seguro de paro a los trabajadores, sumado al efecto tecnológico”, respondió el asesor de Larrañaga



Por eso, la apuesta es darle una “dimensión distinta” a los consejos de salarios con acuerdos de productividad por firma. Eso generaría más rentabilidad y ese salario extra no estaría gravado por el IRPF para incentivar a los empleados, según propone el senador blanco.