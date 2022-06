Suministro de gas: "Todo indica que en las próximas horas se va a normalizar", dicen desde MIEM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes el subsecretario del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), Walter Verri, dijo que el problema de abastecimiento de supergás está a punto de solucionarse. "Hay un atraso todavía considerable, pero todo indica que en las próximas horas se va a normalizar", expresó.

El jerarca de la cartera puntualizó que la distribuidora uruguaya de combustibles S.A. (Ducsa) volvió a trabajar "con normalidad" y "está abasteciendo al interior"; "No hay ninguna alerta de que pueda empeorar", expresó.



Por otro lado, Verri dijo que el problema central es el conflicto entre la empresa Riogás y el sindicato. "El conflicto no está resuelto, esa es una preocupación y lo está manejando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)", agregó.



Desde la empresa Riogás confirmaron a El País que este viernes tendrá lugar una reunión en el MTSS para analizar la última propuesta de negociación enviada.



Este jueves, Verri, que esta semana se desempeña como ministro interino del MIEM, dijo en entrevista con "Punto de encuentro" de Radio Universal, que no tiene redactado un decreto de esencialidad, "pero es una medida que se ha tomado en otros momentos y puede ser posible tomar".