Privados rechazan adelantar negociación

El sector empresarial le planteará hoy por la tarde al gobierno que no le gusta la propuesta que hizo para crear un Fondo de Garantías Laborales y que, en términos generales, no están dadas las condiciones para adelantar el comienzo de la ronda de Consejos de Salarios, como pretendía el Ministerio de Trabajo, debido a factores que generan incertidumbre sobre la marcha de la economía. La ronda, que será la más grande desde que existe la negociación tripartita en 1943, se vislumbra como sumamente complicada por parte del sector privado.

La postura quedó definida en una muy concurrida reunión que se realizó el martes por la mañana en el Club de los Industriales, según supo El País. Como resultado de la reunión la Confederación de Cámaras Empresariales envió una circular a sus asociadas aconsejando no adelantar la negociación para renovar aquellos acuerdos que vencen el próximo 30 de junio, que es lo que pretendía el gobierno. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios tiene un matiz: si bien no aconseja el adelantamiento tampoco se opone.

Algo que concita unanimidad entre las cámaras es el nulo entusiasmo por la propuesta del gobierno, realizada la semana pasada, de redireccionar parte del aporte empresarial al Fondo de Reconversión Laboral para crear un fondo de garan-tía laboral que tendría unos US$ 2,5 millones anuales. Este fondo, que es una vieja reivindicación del Pit-Cnt, sería administrado por el Banco de Previsión Social y apuntaría a evitar que, cuando cierra una empresa, los trabajadores se queden sin cobrar los créditos laborales que les corresponden.

Una fuente de una gremial rural señaló a El País que la propuesta del gobierno no podía ni empezar a analizarse porque fue hecha en forma verbal y no escrita y porque primero debería definirse la forma en que el Estado se pone al día con sus deudas con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), que da cursos de capacitación a trabajadores. Agregó que debe tomarse en cuenta que los aportes del Estado al Inefop están fijados por ley. La fuente señaló, además, que si bien es importante atender la situación de los trabajadores afectados por el cierre definitivo de empresas que incumplen sus pagos, estos no son más de 500 al año y debería revisarse la fórmula de financiación del fondo ideada por el gobierno. La deuda del Estado mencionada es de por lo menos US$ 20 millones.

Nubarrones.

Más allá de este aspecto, las empresas esperan una ronda larga, con pocos acuerdos tripartitos y con conflictividad. Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias, que ayer se reunió en la Torre Ejecutiva con el ministro de Economía, Danilo Astori, para recibir información sobre la Rendición de Cuentas, dijo a El País que hay "mucha incertidumbre" debido a la evolución del tipo de cambio y la situación de Argentina y que comenzar antes los Consejos de Salarios no garantiza llevarlos a buen puerto en 90 días. El sector privado da la bienvenida al compromiso del gobierno de no subir impuestos ni crear otros nuevos pero a su vez considera que no debería aumentarse el gasto público y que debe mejorarse su calidad. Daniel Sapelli, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, quien también estuvo en la reunión, contó a El País que planteó que, además, se deben disminuir las regulaciones porque aumentan los costos de las empresas. Astori, a su vez, les dijo a los empresarios, que el gobierno solamente puede actuar sobre el 20% del gasto público.

Ambos empresarios le recordaron al ministro la negativa evolución del empleo que en el sector manufacturero retrocedió en marzo 3,85% con respecto al mismo mes de 2017. En el sector comercial, describió Sapelli, entre 2013 y 2016 hubo caída en la actividad y en 2017 cierta recuperación concentrada en los sectores de automotores y comunicaciones aunque la mayoría de los rubros no están en un buen momento. En la Federación Rural, mientras tanto, se calcula que se perdieron 10.000 empleos rurales en 3 años.

Por este motivo, las cámaras consideran que la moderación salarial se impone. Sapelli considera que si no hay moderación salarial habrá un ajuste en la cantidad de empleo aunque sea "una pena". La fuente del sector rural recordó que ya los últimos dos consejos salariales cerraron sin acuerdo entre las partes, que el ambiente de negociación no es bueno y que algunos subrubros no pueden dar aumentos en términos reales. De hecho, los pocos convenios que comenzaron ya a negociarse (industria láctea, transporte de carga y algunos del sector rural) están trabados.

En el primer trimestre de este año el desempleo promedió el 8,8% por encima del 8,5% del mismo lapso de 2017 y del 7,9% del último trimestre de 2017.

El propio Astori reconoció esta semana que hay un problema de empleo importante, por lo que el gobierno estudia medidas para revertirlo.

Aceleración de precios complica las tratativas La aceleración de la inflación, motivada por la apreciación del dólar, es un elemento que seguramente complicará las tratativas salariales. El Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró en 7,21% en los doce meses cerrados en mayo, saliéndose del rango (3%-7%). Fernando Ferreira, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, señaló a El País que si bien todavía no se ha planteado formalmente, puede darse la circunstancia de que se tengan que revisar los lineamientos salariales para que no haya trabajadores que pierdan poder adquisitivo algunos meses como consecuencia de la aceleración del alza de los precios. El ajuste anual aconsejado por el gobierno para los sectores económicos en problemas es de 6,5%, para los sectores medios de 7,5% y de 8,5% para los rubros en expansión, por lo que si la inflación se mantiene o se acelera podría haber pérdidas transitorias en términos reales para los trabajadores de algunas ramas. Ferreira señaló que ya se nota que muchas empresas "están a la defensiva" y muestran "más cautela".



El Secretariado del PIT decidió ayer que la semana próxima una Mesa Representativa analice el nuevo panorama.



Fernando Pereira Pit dice que sabrá ser pragmático Hasta ahora la posición de la central sindical ha sido que, en la medida que la economía sigue creciendo, sigue habiendo margen para que haya aumentos salariales sobre la inflación. Pero en declaraciones que hizo la semana pasada a El País, Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, reconoció que debe irse a un análisis caso a caso. De todas formas, señaló que "si tenés un sector que está pujante: ¿por qué vas a moderar el incremento salarial si todavía tenés 400.000 trabajadores que ganan menos de $ 20.000?". "Esos trabajadores son la prioridad del movimien-to sindical", dijo. "Habrá que tener moderación, viendo sector por sector, como la hubo en la ronda pasada. En la ronda pasada hubo sectores con mucha moderación", aseguró el reelecto presidente del Pit.