Primera reunión de la Comisión Permanente con anuncio del retiro de tres legisladores

La campaña electoral avanza implacable y a su paso van quedando algunas actividades políticas de lado. Por ejemplo lo legislativo. Ayer se reunió por primera vez la Comisión Permanente del Poder Legislativo, el órgano que funciona durante el receso parlamentario.

Más allá de que está previsto que sesionen algunas comisiones de los cuerpos, también lo está que no vuelva a reunirse la Permanente hasta después de la primera vuelta de la elección nacional, el 27 de octubre, por lo menos. O sea hasta dentro de algo más de un mes.



Ayer se nombró a la senadora frenteamplista Daisy Tourné para presidir el cuerpo y en la breve sesión de 37 minutos no hubo planteamiento político alguno como se estila cuando comienza el receso.



La Permanente nombró por unanimidad al futuro embajador en Etiopía, uno de los cuatro países africanos donde Uruguay tiene representación diplomática regular. Además, la relevancia radica que Etiopía es sede de la Unión de Naciones Africanas, según informó en sala el senador colorado Pedro Bordaberry.



La Comisión nombró entonces a Néstor Alejandro Rosa Navarro, un diplomático de carrera. El proyecto de resolución se comunicó al Poder Ejecutivo.



En la sesión inaugural de la Permanente se dio una circunstancia particular, cuando tres de sus once miembros en representación proporcional de todos los partidos anunciaron que se retirarán de la política el 15 de febrero, cuando asuma el nuevo Parlamento.



Es el caso ya sabido de Bordaberry, y ayer se agregaron dos frenteamplistas que no integrarán listas: la senadora Tourné y el diputado Alfredo Asti.



La Comisión que funciona en el receso del Parlamento, que este año comenzó el domingo 15, está formada por cuatro senadores y siete diputados.