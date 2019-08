Primera recorrida de la fórmula del Frente Amplio marcada por reclamos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Elena, Elena, Elena, Elena”. La plena que popularizó en Uruguay Sonora Borinquen fue ayer cantada y bailada por Graciela Villar, la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio frente a la casa de una vecina llamada Elena, durante una caminata en el barrio Maracaná. Fue la primera vez que la fórmula salió de recorrida conjunta. Hubo reclamos de vecinos por el pavimento y muestras de apoyo a la compañera de fórmula de Daniel Martínez.

Al impulso de Olga, una militante de la Lista 5005 y referente del barrio, Martínez caminó varias cuadras junto a un grupo de dirigentes, incluida su esposa Laura Motta, el diputado Carlos Varela y Rosana Paredes, directora de administración de personal de la Intendencia de Montevideo.



“Pará, acá está la casa de Elena Martinito”, dijo Olga y el candidato se dirigió hasta el portón de madera. Enseguida salieron los perros ladrando y un gato de color amarillo.



Unos minutos después se acercó el dueño de casa: “¿Se jodió la mano?”, preguntó Martínez. “Me quebré hace dos meses”, respondió el hombre. “Que se mejore”, le deseó el candidato y preguntó por Elena. “¿No está Elena?”, dijo. “Sí ya viene”, le contestó.



Una señora canosa, Elena, salió de su casa diciendo “no, no, no”. No quería fotos, pero Martínez la abrazó y la terminaron fotografiando. El candidato le regaló una bandera y la autografió. Es una imagen más para el álbum del candidato, que empezó ayer su gira después de las internas.

Martínez y Villar recorrieron ayer el Barrio Maracaná. Foto: Fernando Ponzetto

En eso se acerca Villar cantando “Elena, Elena” y bailando. La candidata a vice terminó por abrazar a la pareja de vecinos de Maracaná. Por el camino, una mujer le manifestó a Villar su emoción por el hecho de que fuera elegida como candidata a vice. “Sos cristiana como yo”, le dijo y se fundieron en un abrazo apretado. En la tarde, otro hombre se solidarizó con Villar ante los ataques recibidos y ella respondió: “Sí, me agarraron de punch ball, espero que no me agarren más”.



La candidata a vice también bromeó con una pancarta que colocó Olga, la militante de la Lista 5005, frente a su casa. “Holga con H, te mataron”, señaló entre risas. Al llegar a la pequeña casa, la dirigente presentó a su hijo y a su nieto bebé. “Mirá los ojos que tiene”, afirmó la mujer. “Qué cosita más linda”, respondió la candidata a vice mientras lo abrazaba sin cesar y le decía: “Vas a vivir mejor”.



Mientras tanto, varios de los vecinos de la zona se quejaron de sus condiciones de vida y reclamaron al candidato pavimentar. “Te acordás que Cibils antes estaba solo hecha al sur, sacamos la plata para hacerla para el norte. Se han hecho cosas. Esta es la cuarta vez que venimos”, agregó el exintendente de Montevideo.



Más adelante, un hombre que estaba comiendo una torta y tenía una bandera del Frente Amplio en sus manos pidió que arreglaran un camino que se ubicaba dentro de una zona inundable, que será realojado en un plazo de dos años. “Como mínimo necesitamos un poco de balasto para levantar esto”, pidió una mujer.



Olga agregó: “El día que llueve mucho una ambulancia no le entra acá”. A lo que la señora respondió: “Acá no entra nada”. ¡No la Policía sí, eso es lo primero!, acotó otra de las vecinas que rodeaba a Martínez.



“A veces vemos en el informativo obras que son bobadas y las hacen”, insistió el hombre y puso como ejemplo el centro de Montevideo. A lo que Martínez replicó: “El 80% de las obras se están haciendo en los barrios. Hay calles como Colonia y San José que hay que hacer”.

Vecinos del barrio Maracaná presentaron varios reclamos a la fórmula del FA. Foto: Fernando Ponzetto.

“Nos vamos con deberes”, agregó Villar, quien se comprometió a volver con el intendente de Montevideo Christian Di Candia para tratar de solucionar los problemas. Martínez repitió que era la cuarta vez que recorría el barrio preocupado por sus problemas y siempre regresa. “Vamos avanzando, tampoco podemos hacer todo junto. Venimos arreglando”, aseguró.



En rueda de prensa, Martínez explicó que “se está haciendo la obra en camino Cibils en toda su extensión, en particular para el lado norte”. Además afirmó que con el “plan mitigación” por el cual con el superávit de la Intendencia se aprobaron los asfaltados de calles para unos 40 barrios de Montevideo.



Además informó que se procederá al realojo de las zonas inundables en dos años. “Se trata de seguir dando calidad de vida, a la vez que faltan cosas y hay que seguir para adelante”, afirmó. Martínez dijo que la situación en la que viven las personas de estos barrios no se originó en los gobiernos del Frente Amplio, sino en los 80 y los 90 por “mala distribución de la riqueza”. Asimismo, señaló que no hay que olvidar “la crisis del 2002” donde casi la mitad de los uruguayos quedaron bajo la línea de pobreza.

Martínez repitió que era la cuarta vez que recorría el barrio preocupado por sus problemas y siempre regresa. Foto: Fernando Ponzetto.

“Una cantidad de gente no pudo seguir viviendo en barrios con calles, saneamiento público y calidad de vida. Vinieron a vivir donde podían vivir, a veces ocupando terrenos del Estado y otras veces ocupando terrenos privados”, señaló. El candidato aprovechó para reflotar una de sus frases de cabecera: “Ojos y oídos a la demanda de los ciudadanos”. Señaló que su objetivo es trabajar “para la gente”.



Pero no todo fueron reclamos en Maracaná. Ayer no faltó el “vamo’ arriba”. Las selfies y los autógrafos con el candidato y la vice y ya casi terminando la recorrida por el lado sur de Maracaná, cuando se cruzó con un grupo de jóvenes, le gritaron dos deseos: trabajo y una cancha para jugar al fútbol.