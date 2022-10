Primer ministro de Corea del Sur visitará Uruguay y se reunirá con Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, visitará Uruguay el miércoles y jueves de la próxima semana y se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou, informó en esta jornada la agencia de noticias surcoreana YonHap.

El arribo al país del funcionario, el 12 y 13 de octubre, ocurrirá en el marco de una visita regional que lo llevará también por Chile y Argentina, con el objetivo de "reforzar la cooperación económica con los países latinoamericanos", señala la agencia.

"Se espera que Han y el presidente uruguayo discutan las maneras de fortalecer las relaciones entre ambos países", agrega YonHap.



Además, el jerarca surcoreano les solicitará a los tres países sudamericanos que "apoyen la licitación de Corea del Sur para albergar la Expo Mundial 2030 en la ciudad portuaria meridional de Busan", dijo la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, en un comunicado que consigna la agencia.

"En 2021 se registraron fuertes aumentos de las exportaciones en cuanto a celulosa y carne bovina hacia República de Corea", destaca el informe anual de comercio exterior de 2021, elaborado por Uruguay XXI. El país exportó el año pasado 6% de su producción de celulosa al país asiático, el mismo porcentaje que a Argentina.



Los lazos entre Uruguay y Corea del Sur se han extendido en los últimos años. A fines de octubre de 2012, se instaló en Buceo (Montevideo) la escultura del 'Hombre saludando', (Greeting Man), de seis metros de altura, del escultor surcoreano Yoo Young-ho. "A través de la imagen del saludo coreano, quise expresar la comunicación, la interacción y el respeto mutuo que existen entre las culturas, las razas, los países, el hombre y la naturaleza", había explicado el escultor sobre su obra a YonHap.



Corea del Sur es la décima economía más grande del mundo, de acuerdo al volumen de su PIB (US$ 1.798.533,92 millones), en el ranking 2021 que elabora el Banco Mundial.

En 2018, el Mercosur y el país asiático comenzaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio. La página del bloque sudamericano señala que el 30 de agosto de 2021 se dio inicio a la séptima ronda de negociaciones.



El excanciller Rodolfo Nin Novoa contó a mediados de julio que el excanciller argentino Felipe Solá le pidió entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 que Uruguay frenara un posible acuerdo de TLC con Corea del Sur, lo que no ocurrió. "No, no lo vamos a parar. Está muy avanzado, hay que seguir", había declarado Nin Novoa.