Verdadero: el presupuesto de Interior aumentó US$ 600 millones desde 2005 a 2015, como dijo Lacalle

El candidato a la presidencial del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, afirmó en el segundo bloque del debate presidencial del 13 de noviembre que en el 2005 el presupuesto para el Ministerio del Interior (MI) era de US$ 200.000.000 y, en el 2015, pasó a ser de US$ 800.000.000. Esta afirmación es verdadera. Durante el primer año de gobierno frenteamplista el presupuesto de esa secretaría de Estado era de US$ 200.115.553 y, diez años después, se incrementó a US$ 792.787.743.



Según constató el grupo UYCheck, integrante de Verificado, el presupuesto del MI en 2005 fue, exactamente, de $ 4.882.819.501, de acuerdo a los datos de Contaduría General de la Nación (CGN). Esto equivale a US$ 200.115.55, teniendo en cuenta que la cotización estaba a $ 24,4 por dólar en aquel año.



La información de la CGN para el 2015 muestra que el presupuesto asignado pasó a ser de $ 21.643.105.403 que, con un valor de cambio a $ 27,3, equivale a US$ 792.787.743,7.



El chequeo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



