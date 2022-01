Préstamo BID: "Uruguay queda un poco pegado internacionalmente si no se vota", dijo Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse aseguró que "Uruguay queda un poco pegado internacionalmente si no se vota" el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 70 millones para obras en la capital. Por el momento, la oposición capitalina ha señalado que no apoyará el proyecto, que pone el foco en un nuevo plan de limpieza, si no se redireccionan los montos.

"Me reuní con el presidente (Luis) Lacalle Pou porque creo que Uruguay queda un poco pegado internacionalmente si no se vota este préstamo", destacó la jefa política de Montevideo esta mañana en diálogo con Nada que Perder (Radio M24). "Me reuní con el presidente para decirle 'me parece que Uruguay no queda bien parado. Esto no es el Uruguay que todos queremos, que venimos viviendo", agregó en esa línea.

"En aras de una buena política para el Uruguay, esto se tiene que votar. Hasta que no nos digan que no, vamos a seguir defendiendo el proyecto, sin plantearnos por ahora un escenario de que no lo van a votar", enfatizó Cosse, quien puntualizó que no ha recibido una "respuesta formal" de que no van a apoyar el préstamo tal cual está diseñado.



Además, hizo un guiño a los colorados para llegar a los 21 votos necesarios para aprobar el préstamo. Actualmente en la Junta de Montevideo hay 18 ediles frenteamplistas, ocho blancos, cuatro colorados y uno del Partido de la Gente. La fecha límite para votar el préstamo es el 17 de febrero, cuando se cumplen 90 días de que fuera preaprobado por el BID.



"Quiero ser optimista con respecto al ánimo democrático del Uruguay, al ánimo batllista, de construir, de discutir pero sentarse en una mesa a trabajar. Esto no es una competencia deportiva. Esto no es a ver quién gana. Los que tienen que ganar acá son los montevideanos", lanzó.



"Trabajamos todo un año 30 técnicos de la intendencia, del BID, con dos ministerios de este gobierno; el integrante del directorio del BID representando a Uruguay votó favorablemente este préstamo", remarcó Cosse sobre la iniciativa que propone destinar US$ 41,7 millones para limpieza, US$ 22,5 millones para saneamiento y US$ 5 millones para mejorar la gestión de datos. Con este plan, la intendenta consideró que va a "empezar a poner" a Montevideo en las "ligas mayores del medioambiente como ciudad".



Ante la queja de la oposición que pide cambiar los montos del préstamo del BID, Cosse retrucó: "Entonces tu objetivo es abrir el préstamo y dilatar el proyecto en un año". El País informó en su edición del 11 de enero que mientras el oficialismo advirtieron que una renegociación con el BID puede llevar más de seis meses, desde la oposición sostuvieron que se puede hacer en menos de cuatro meses



Una de las críticas que realizaron los blancos que fue la no priorización del saneamiento en el monto total, así como la financiación a 25 años de bienes que no durables como contenedores o camiones. Además, un pedido de ediles nacionalistas de destinar US$ 12.517.613 en obras de saneamiento y drenaje pluvial en tres barrios de Montevideo (Sarandí, Bella Italia y Boiso Lanza). La Intendencia de Montevideo (IMM) aceptó la propuesta, aunque no tocaría el préstamo para ello, sino "utilizando fondos propios".



Cosse destacó esta mañana que a este planteo le respondieron con una carta tras "estudiar" el asunto. "Encontramos que podíamos tener ahorros en seis años para cubrir esos tres barrios, y le contestamos 'lo vamos a hacer'", dijo. "Es difícil de explicar que me hagas una propuesta, nosotros te digamos que sí, y aún así no te sirva", lanzó.



"¿Es una propuesta para trabajar o para trabar? ¿Esa la política que queremos en el Uruguay? Es una política menor", se cuestionó, al tiempo que remarcó que "cada uno tiene sus roles" y que el de la IMM es "armar y ejecutar estos proyectos".



"Nos hacen una propuesta, contestamos que sí. ¿Para qué es la propuesta, para ver si puedo decir que no? Esa no es la manera de hacer política que quiero para el Uruguay", insistió.



Cosse afirmó que el proyecto está "muy bien pensado, muy trabajado y fue muy bien comunicado", que consideró "reactivaría la economía". "Yo no digo que va a salvar la economía, porque se maneja con números mayores que estos, pero va a dar trabajo en Uruguay", expresó.