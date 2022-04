Sin préstamo del BID, Cosse rediseña plan de limpieza que se financiará con “recursos propios”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No nos quieren dejar limpiar Montevideo”, dijo la intendenta Carolina Cosse luego de que la Junta Departamental de Montevideo no diera los votos para aprobar el préstamo del BID. En un plazo de entre 10 y 15 días presentará un Plan B, menos ambicioso, que se financiará con recursos propios.

El tema estuvo sobre la mesa el pasado lunes en la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, donde informaron el intendente interino Federico Graña y el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, sobre la situación. El plan, que todavía está en elaboración, será comunicado oficialmente por Cosse al regreso de un viaje a Nueva York.



“Con recursos propios de la intendencia se hará una propuesta para limpieza que irá en la dirección de lo que ya contenía el proyecto BID, aunque no podrá hacerse en su totalidad”, dijo a El País la presidenta de la Departamental del Frente Amplio de Montevideo, Graciela Villar. Esto implica que “se van a empezar a gestionar los cambios de modalidad territorial, aunque las plantas quedarán para otro proceso”.



El programa BID incluía el mejoramiento de la infraestructura de las cuatro plantas de clasificación y la construcción de una nueva semiautomática. Esta infraestructura permitiría aumentar la capacidad de recepción, separación y clasificación de residuos.



Villar destacó que hay cuatro plantas en Montevideo que vienen del período pasado y se tratará de optimizar su funcionamiento, ya que no se contaría con los recursos para una nueva. En tanto, se apostará a mantener la diversificación de residuos en las cooperativas de vivienda.

A eso se suman los US$ 2 millones anuales para pequeñas intervenciones en saneamiento, lo que fue parte de la contrapropuesta que le hizo la intendencia a la oposición, explicó Villar.



La presidenta de la Departamental del Frente Amplio señaló que se marcará el rumbo en el tema de la limpieza, aunque “más modestamente”. Los costos del nuevo plan todavía no se terminaron de delinear y serán informados en un próximo encuentro de la intendencia con la Departamental.



Un documento elaborado por la intendencia, titulado “Informe al FA”, relata lo sucedido en relación al préstamo del BID. En el material, al que accedió El País, se pregunta: ¿Qué proyectos no se van a poder hacer? Y se detalla un listado que abarca tantos los aspectos de limpieza como de saneamiento.

“No se podrá construir una planta de clasificación semiautomática, ni reforzar las capacidades de las plantas actuales, ni dar posibilidades de reconversión para unos 400 clasificadores”, detallan. Además, se reconoce que “no se podrá pasar a recolección domiciliaria en doble fracción -clasificación diferenciada entre orgánicos y reciclables- en Buceo, Malvín, Carrasco, y Lezica”, ya que sin la infraestructura necesaria (más camiones y contenedores diferentes) no se puede hacer.



Por lo que, los esfuerzos presupuestales se centrarán en puntos más densamente poblados, tales como cooperativas de vivienda, donde pueden recogerse más material en menos tiempo y con menos infraestructura.



En cuanto al saneamiento se detalla que no podrán hacerse obras en Rincón del Cerro y tampoco la reparación de la red Arteaga. “Y hay que ver qué hacer con Mataperros”, señala.



Todos estos puntos, de todas formas, se discutirán y serán abordados en la Mesa Política del Frente Amplio, dijeron a El País fuentes políticas. Además, desde la intendencia aclararon que “no hay nada cerrado” en relación al plan hasta el regreso de Cosse del exterior.

Pero hay algo que las fuentes tienen bien claro: “No vamos a poder desarrollar el conjunto de medidas al que tendríamos acceso con el préstamo”. De todas formas, se señala que el programa “no era la única acción prevista” dentro del plan denominado “Montevideo Más Verde”.



En tanto, se destacan “mejoras en limpieza” por medidas en la recolección de bolsones para reciclables, acciones ante reclamos por residuos fuera del contenedor al WhatsApp 092250260, el servicio de motocarros para recolección de residuos voluminosos, la higiene de plazas eliminando papeleras y el programa reciclando “Barrio a Barrio” para cooperativas y complejos de viviendas.

Bancada

El coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio en Montevideo Martín Nessi (MPP) dijo a El País que “por el momento no hay definiciones cerradas”, ya que se está delineando una nueva propuesta.



“Es muy difícil que se pueda contemplar todo lo que contenía lo que votamos acá en la Junta”, señaló.



En tanto, Nessi destacó que se siga trabajando en los dos componentes de saneamiento y limpieza, a pesar de no contar con los fondos del BID.

“Todavía no hay definiciones concretas, porque no hay un proyecto arriba de la mesa cerrado”, insistió el edil del MPP.



Se calcula que la alternativa de Cosse quedará plasmada en días y no se requerirá el apoyo de los ediles de la oposición para su aprobación.