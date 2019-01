Presidentes del Mercosur a favor de reformular el bloque

Los presidentes de los países socios del Mercosur coincidieron, durante una cumbre en Montevideo, en reformar al estancado bloque regional, luego de que Brasil amenazara con retirarse si no hay cambios.

El mandatario argentino, Mauricio Macri, dijo a sus colegas de Uruguay, Tabaré Váz-quez; Brasil, Michel Temer; y Paraguay, Mario Abdo Benítez, que el bloque debe "dejar atrás cualquier improductivo debate existencial".

La cumbre de mandatarios se celebró días después de la amenaza del futuro gobierno de Jair Bolsonaro, que asumirá el 1° de enero en Brasil, de abandonar el bloque si no hay cambios que redunden en resultados positivos para el sector productivo brasileño.

"Brasil trata de fortalecer el Mercosur y decir lo que quiere o, en un caso extremo, se retira. (...) Es el momento de sentarnos y revisar el Mercosur (...) haciendo un acuerdo, tal vez, más moderno y mejor", dijo al diario O Globo en noviembre la futura ministra de Agricultura brasileña, Tereza Cristina.

Vázquez señaló que el Mercosur debe perseguir el "perfeccionamiento del comercio intrazona", reiterando lo adelantado por los cancilleres del grupo el lunes.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro socios coincidieron en que la postura brasileña abre una "oportunidad" para "discutir un mejoramiento y un perfeccionamiento" del bloque, que funciona como unión aduanera, pero que ha perdido dinámica en sus decisiones de comercio, y en 20 años no ha logrado cerrar un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

Además, el acuerdo impide que los socios puedan negociar tratados comerciales individualmente si no tienen la anuencia de los demás integrantes del bloque, por lo que los llamados a flexibilizar este mecanismo se multiplicaron en los últimos tiempos, con las economías de Argentina, Brasil y Uruguay necesitadas de mejorar sus exportaciones.

El paraguayo Mario Abdo Benítez pidió una "revisión y actualización de los órganos" del Mercosur.

Temer se despidió del Mercosur luego de un corto mandato en Brasil tras la salida del poder de Dilma Rousseff en 2015. Luego de asumir en medio de un proceso criticado por algunos gobiernos de la región, se fue aplaudido de Montevideo. Vázquez dijo que "no sería oportuno ignorar las circunstancias" en las que Temer accedió a la Presidencia, pero destacó su "compromiso con el Mercosur" y pidió "de corazón" un aplauso para el saliente mandatario brasileño.

Porvenir.

Vázquez defendió avanzar hacia un Mercosur con "contenido y porvenir" y valoró al ser humano como "raíz de la integración" y "clave de ciudadanía y democracia", durante la cumbre de presidentes del bloque en Montevideo.

Así lo expresó el mandatario durante su discurso en el que también destacó los avances del bloque regional respecto a las negociaciones con distintos países y grupos comerciales.

"Nosotros queremos un Mercosur con contenido y con porvenir, con países que lo integran fuertemente democráticos, que respeten y valoren la democracia. Si la integración no tiene al ser humano como raíz y objetivo, si no es clave de ciudadanía y democracia, la integración no tiene sentido", dijo.

Agregó que el Mercosur "no es ni será perfecto" aunque resaltó que "es lo mejor" de quienes han intentado construir conjuntamente en un contexto "dinámico y siempre complejo" en el mundo.

De igual forma, saludó los acercamientos, diálogos y negociaciones en curso con otros países y bloques regionales, aunque "ninguna de ellas sea sencilla" y otras sean "especialmente tediosa".

"En todos los casos estamos dispuestos a explorar posibilidades, en términos de plazos razonables, pero en ninguno estamos dispuestos a perder tiempo ni a firmar cualquier acuerdo", aseguró.

Vázquez también se refirió a un "aspecto sustancial" del Mercosur como el componente humano y su dimensión social.

En ese sentido, detalló que si bien durante los pasados 15 años la pobreza ha disminuido "significativamente" en la región, los niveles de desigualdad se mantienen y en "algunos casos" aumentan.

"La pobreza duele, la desigualdad también hiere y duele a quien la padece, pero además, descalifica a la sociedad en su conjunto e hipoteca muchas veces su gobernanza. Para progresar no basta con crear consumidores, hay que formar ciudadanos y la ciudadanía no es salir de compras y tener más, sino que es un sistema de derechos", sentenció. (Afp, Efe, Reuters)

En retirada, Temer es optimista sobre la UE El presidente de Brasil, Michel Temer, se manifestó optimista ayer sobre el futuro de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pese a las restricciones que el presidente electo Jair Bolsonaro ya expresó sobre el bloque sudamericano y el pacto comercial.



"Esperamos que regresando ahora (la presidencia del bloque a Argentina) al presidente Macri, quién sabe, durante su mandato, consigamos en definitiva cerrar la negociación con la Unión Europea", dijo el mandatario saliente.

Macri pidió a sus socios salir en defensa de los venezolanos

El presidente argentino, Mauricio Macri, llamó a buscar soluciones para la crisis humanitaria en Venezuela y pidió la "restitución de la democracia" en ese país, durante la cumbre del Mercosur en Montevideo.

En América Latina está en curso una "crisis humanitaria que requiere de esfuerzos inmediatos" para "resguardar los derechos de millones de venezolanos", víctimas de una "dura represión de su propio gobierno", dijo el mandatario argentino, que asume la presidencia rotativa del bloque que tiene suspendido a Venezuela desde 2017.

En presencia del mandatario boliviano Evo Morales, cercano al régimen chavista y cuyo país es un miembro asociado externo al Mercosur, Macri denunció al gobierno de Maduro como "una dictadura que llevó a cabo un proceso electoral fraudulento" y pidió a sus socios en el Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, actuar.

Es necesario "trabajar incansablemente para la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, y la restitución de la democracia en Venezuela", remató Macri.

El Mercosur suspendió a Venezuela que había ingresado como miembro pleno en 2012 luego de que Paraguay fuera suspendido del grupo. El ingreso de Caracas fue polémico tras la suspensión de Paraguay.