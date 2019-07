El presidente Tabaré Vázquez ya habló de la transición con los candidatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su deseo es claro. Llegar a la Plaza Independencia con la banda presidencial cruzada en su pecho, y sobre el mediodía del 1° de marzo de 2020 quitársela y traspasársela a Daniel Martínez. Tabaré Vázquez espera pasar el mando a su compañero del Frente Amplio. Pero no lo puede decir.

La Constitución de la República se lo impide. Por eso fue al primero que llamó en la noche del domingo 30 de junio cuando se comenzaron a conocer los resultados de las elecciones internas.



A minutos de esa llamada inicial, hizo lo mismo con el candidato colorado Ernesto Talvi y con el blanco Luis Lacalle Pou, confirmaron los candidatos a El País. El jefe de Estado marcó su impronta republicana, que fue destacada por ambos dirigentes de la oposición.

Incluso más: ante las dudas planteadas en la campaña por algunos dirigentes de los partidos tradicionales, el presidente de la República habló de una transición ordenada, sea quien sea el presidente electo por la ciudadanía.



Sí aclaró que el jefe de Estado se puso a disposición de los partidos políticos y los candidatos. “No tengo la menor duda que la transición, si le toca ganar al Partido Nacional, va a ser una transición a la uruguaya, es decir bien republicana”, comentó Lacalle Pou.



Desde su casa en el Prado y a través de un teléfono de línea se comunicó con los triunfadores. El jefe de Estado felicitó al ganador blanco y al colorado por sus victorias en las elecciones internas.

¿Un cambio a la uruguaya? En el cierre de la campaña Luis Lacalle Pou habló de la necesidad de llegar a una transición con la mayor información posible. En concreto, el líder nacionalista, de ganar, planea implementar auditorías para conocer el estado de situación con detalles e informarlo a la población. A pesar de eso cree que en este tema Uruguay marca claras diferencias con Argentina, donde las transiciones son más traumáticas.

“No fue una charla tan corta. Podría haber sido más corta. Fue formal. De felicitaciones. A mí me llamó gratamente la atención su llamado. Debo decirlo: me pareció un gesto de republicanismo importan-te”, comentó el líder blanco a El País.



Sobre el contenido de la charla el candidato del Partido Nacional prefirió no dar detalles.



De acuerdo a la información aportada a El País por varias fuentes políticas al tanto de la charla, el presidente Vázquez dio todas las garantías para cuando se dé la transición de gobierno.

En la charla con Lacalle Pou le comentó que cuando un dirigente inicia la carrera hacia la Presidencia “tiene las posibilidades de llegar a la presidencia”. “Quédese tranquilo que si llegara a ocurrir ese escenario va a haber una transición ordenada”, comentó el mandatario al líder blanco según relataron las fuentes políticas consultadas.

Con el líder colorado la conversación formal fue similar. Talvi le agradeció especialmente la llamada y destacó el gesto institucional. “Es un gran republicano”, le dijo a Vázquez.



En conversación con El País el colorado amplió la charla. “Le agradecí el gesto republicano y que valorizaba nuestra democracia que está fuerte y vigorosa. Que el presidente en ejercicio tenga el detalle que tuvo con todos los que competimos en las internas, fue un gesto republicano que yo valoro enormemente”, comentó.

La charla con Martínez fue más descontracturada por la relación de cercanía entre ambos frenteamplistas. Allí acordaron verse personalmente al día siguiente en la residencia presidencial de Suárez.



“Con nuestro presidente tuvimos una conversación sobre el país, el camino recorrido y el que queda por recorrer. Siempre sumando hacia el futuro. Una vez más: gracias querido compañero Tabaré por este intercambio y tus consejos”, escribió en su cuenta de Twitter el candidato del Frente Amplio a la salida del encuentro donde adjuntó una foto que se sacaron: Vázquez de corbata y el con el termo y mate.