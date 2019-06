De ser presidente Martínez le diría "gracias, muy amable" a reforma de Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato por el Frente Amplio Daniel Martínez se refirió este jueves

a la campaña "Vivir si miedo" impulsada por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga en la que promueve una reforma de la Constitución en materia de seguridad.

En declaraciones al programa radial Puntos de Vista (Radio Uruguay) Martínez dijo que de ganar las elecciones diría "gracias, muy amable" a la posibilidad que el Ejército sea parte de la seguridad ciudadana.



Uno de los puntos de la reforma es crear una Guardia Nacional que pueda trabajar en materia de seguridad pública, conjuntamente con el Ministerio del Interior, y que esté integrada por militares que apoyen a la Policía en el combate al crimen.



"Ahí no dice que sea obligatorio poner el Ejército a la calle", dijo Martínez y agregó que "obligación no hay" a pesar de que el plebiscito sea aprobado.



"Es un tema que se vota está bien, pero estoy convencido que en el mundo no ha servido para nada", indicó Martínez.



Martínez dijo que alcanzar los votos necesarios en el plebiscito no quiere decir que el Ejército salga a la calle. “La ciudadanía lo que te dice es que ‘habilita a’, no te está diciendo ponelo", dijo en referencia al Ejército en el rol de seguridad ciudadana.



"La visión represiva es la que en definitiva se ha venido haciendo los útlimos 40 años, con gobierno blancos, colorados, frenteamplsitas, Lo único que se ha logrado es tener las cárceles llenas de gente y, por otro lado, que el delito siga aumentando en todas sus ramas durante los gobiernos de todos lo partidos", sentenció.