El presidente Luis Lacalle Pou reivindica actos patrios

La ceremonia fue corta y con poco público. Un rato en Montevideo, para celebrar el aniversario del Ejército, y un rato en Las Piedras para el nuevo aniversario de la gesta artiguista: la Batalla de las Piedras. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó a la ciudad canaria para asistir a los festejos, que fueron acotados debido a la emergencia sanitaria.

Desde que asumió la Presidencia, Lacalle Pou se puso como objetivo reivindicar las fechas patrias y asistir a cada acto que conmemore un día histórico para el país. Ayer lo hizo en Las Piedras y el 19 de abril viajó -sin anuncio previo- a la Playa de la Agraciada para colocar una ofrenda floral conmemorando el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.



Luego de colocar la ofrenda floral en el obelisco de Las Piedras, un periodista local le preguntó: “¿Es una obligación del mandatario venir (al acto de la Batalla de las Piedras)? ¿Un compromiso?”. Y Lacalle respondió: “Cada uno lo interpreta como quiere. Vine como militante, de diputado, de senador, y ahora con la oportunidad de presidente de la República”.

La pregunta del periodista canario buscó contraponer su actitud con la de los gobiernos del Frente Amplio. Pues el expresidente Tabaré Vázquez se había escusado de asistir a Las Piedras en las anteriores oportunidades.



La vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés y los ministros Javier García y Jorge Larrañaga dijeron presente. “Es muy importante volver a reivindicar los actos patrios con el presidente de la República, las autoridades nacionales y departamentales, las militares en el caso que correspondan y para mí fue obviamente un placer acompañar al presidente”, afirmó Delgado en ronda de prensa. “Hace mucho tiempo que un presidente de la República no venía a un acto un 18 de Mayo, así que lo valoro con algo que tiene que ver mucho con la institucionalidad nacional más allá de una situación muy especial que tiene el Uruguay”, agregó.



Luego del acto, el presidente se comunicó por teléfono con el dueño de la parrillada “El pobre Acuña” para ver si estaba abierto. El hombre, Jorge, es un viejo amigo de Lacalle Pou de su época de militante del Partido Nacional.



“Llamó porque sabía que habíamos cerrado por el coronavirus. Abrimos hace poco tiempo”, dijo Acuña a El País. Y contó que llegó acompañado del candidato a la intendencia de Canelones del Partido Nacional, Amin Niffouri



El dueño de la parrillada dijo que el menú del ahora presidente de la República es fácil: “Asado bien jugoso”



Lacalle dejó propina. “No le quería cobrar, se me enojó y me dijo que si no le cobraba no venia más. No me quedó otra que cobrarle, pero es un amigo. Lo que sí, fue gracioso que se me ofendió porque le pedí una foto. Y dice que antes que fuese presidente no nos habíamos fotografiado”, dijo entre risas.

Más temprano en Montevideo, el ministro de Defensa Javier García informó a la prensa sobre el trabajo de los efectivos militares en el patrullaje fronterizo en todo el país.



“Tenemos a un Ejército desplegado en todo el país. Desde el 16 de marzo hasta ahora hay 659.000 horas de trabajo en fronteras de nuestros hombres y mujeres, trabajo en lo que significa toda la asistencia alimentaria con 140.000 platos de comida que han elaborado nuestros efectivos, traslados aeromédicos, repatriación de 500 uruguayos en el caso de la Fuerza Aérea, trabajo en seguridad. Estamos haciendo un despliegue muy importante con una situación particular”, dijo García en ronda de prensa.



En esa línea, manifestó su preocupación por la situación económica de una amplia cantidad de efectivos. Por eso anunció que, como una medida para enfrentar los problemas del coronavirus, entregarán 20.300 canastas de alimentación que “van a abarcar casi al 90% del personal subalterno de nuestras fuerzas”.

Diputados de la coalición con el presidente

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó a todos los diputados de la coalición de gobierno a compartir un almuerzo en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.



Será el primer gran evento en la casa del presidente, ya que por temas de mantenimiento el jefe de Estado aún no se ha mudado allí. El líder blanco planteó la idea como una instancia para confraternizar entre los cinco partidos socios de la coalición de gobierno, que en la campaña electoral definió como “histórica”.

El encuentro se dará en momentos en los que los senadores están debatiendo el proyecto de ley de urgente consideración, que una vez aprobado pasará a la Cámara de Representantes. Allí la discusión notoriamente es más compleja por la cantidad de partidos representados y la cantidad de integrantes en esa cámara.

El presidente Lacalle Pou espera que el proceso de discusión se dé de la “forma más natural” y ajustándose a respetar el compromiso de campaña asumido a comienzos de noviembre pasado, cuando los líderes de los cinco partidos políticos firmaron el documento base, con el objetivo de ganarle el gobierno al Frente Amplio.



La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, mantiene al tanto a la Presidencia del avance de la discusión del proyecto de ley. De hecho, en el gobierno esperan que en los próximos días ya se inicie la votación en la comisión para que la semana siguiente pueda ser puesto el texto a consideración del plenario.