Lacalle dijo que “no se puede hacer política” con “la gente que necesita que el Estado le dé un plato de comida”

“El tema de la alimentación, que está en estos días en discusión en nuestro país, se ha bajado lamentablemente a una discusión política desde mi punto de vista innecesaria. Además de injusta, porque estamos hablando de la gente que necesita que el Estado el dé un plato de comida, y con eso no se puede hacer política. O se lleva el plato de comida, o no se hace política”, Luis Lacalle Pou, durante su intervención en el America Business Forum.

El mandatario fue consultado respecto a en qué está mejor y en que no está tan bien Uruguay en comparación a un año atrás. "Objetivamente, trato de no compararme con el resto del mundo, porque me importa como está mi país, con todo el respeto para el resto", sostuvo.



"Estamos en franca recuperación económica, tan es así que el año pasado previmos determinado crecimiento del producto y crecimos más. Para este año de nuevo, nos habíamos comprometido a bajar el déficit, lo agarramos en el entorno del 5%, va a terminar en 3,1% este año", indicó.



"El año pasado se generaron 50.000 puestos de trabajo. Estamos con la ilusión, ustedes que dan trabajo pónganse las pilas así nosotros cumplimos, de 40.000 puestos de trabajo", expresó.

Por otra, parte, al referirse a su visita al museo de Los Andes, dijo: "Algunos le llaman tragedia, otros le llaman milagro, lo que sí es cierto es que uno en la vida nunca está preparado para estas situaciones y ver la resiliencia que tuvieron estos muchachos, porque eran muy jóvenes en la montaña hace que hayan sido ejemplo y admiración de todo el mundo".



También destacó que "cuando uno ve esas cosas uno dice, yo no tengo derecho a tropezarme y no levantarme, si estos se levantaron y caminaron todo lo que caminaron para salir de ahí, todo el resto parecen menos.

El encuentro, presentado por Movistar, se realiza desde esta mañana en Punta del Este Convention Center. Antes del mandatario hablaron otras personalidades, como Luis Suárez y Marcelo Tinelli.