Presidente de Jutep sobre De León: "No solo es un tema ético, acá hay violación de normas"

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, sostuvo que en el caso del uso que Leonardo De León le dio a las tarjetas corporativas de Alur "no solos hay un tema ético, hay violación de normas".

En declaraciones al programa Informativo Sarandí, Gil Iribarne dijo que sobre la ética "se ha planteado que es muy difícil de objetivar, que es de cada uno, que la Jutep mejor no se meta".



"No pensamos así, pero además no hay solo un tema ético, acá hay violación de normas. Se hacen cosas que están prohibidas y no se cumplen obligaciones que están claramente establecidas", afirmó.



"Acá queda claro que ciertos artículos del decreto 30 del 2003, que reglamenta la ley anticorrupción, plantean obligaciones que no se cumplieron y dice que hay cosas que están prohibidas que no se respetaron", añadió.

RELACIONADAS "Nunca pensé que años después iba a tener que tener los comprobantes por las dudas" By Rosana Decima "Nunca pensé que años después iba a tener que tener los comprobantes por las dudas" "Nunca pensé que años después iba a tener que tener los comprobantes por las dudas" Lapidario dictamen de la Jutep por De León By EL PAIS Lapidario dictamen de la Jutep por De León Lapidario dictamen de la Jutep por De León Para Jutep, expresidente de ALUR hizo "uso indebido de fondos" con tarjeta corporativa By Alejandro Mendieta Para Jutep, expresidente de ALUR hizo "uso indebido de fondos" con tarjeta corporativa Para Jutep, expresidente de ALUR hizo "uso indebido de fondos" con tarjeta corporativa

Alur es una empresa que se maneja con capitales públicos y privados, motivo por el que el senador De León, que presidió la empresa entre 2011 y 2015, "insiste con el planteo de que esto no se rige por las normas habituales de los organismos públicos".



Sin embargo, Gil Iribarne manifestó que "hay un artículo de la Constitución, el 188, que dice que los directores de este tipo de empresas de área privada con capital público tienen las mismas obligaciones que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados".

Artículo 188 Para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o

ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios

Descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales

casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios,

se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de

cada Cámara.



El aporte de los capitales particulares y la representación de los

mismos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del

Estado.



El Estado podrá, asimismo, participar en actividades industriales,

agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros,

cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre

consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan

previamente entre las partes.



La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara,

autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del

Estado en la dirección de la empresa. Sus representantes se regirán por

las mismas normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios

Descentralizados.



Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a los

servicios públicos de agua potable y saneamiento.

"Varios casos" de nepotismo en carpeta

Consultado por Informativo Sarandí sobre qué análisis planea hacer la Jutep sobre los casos de nepotismo en intendencias y ministerios, Gil Iribarne afirmó que tienen "varios casos en marcha y varios en carpeta".



"Ya hemos sacado pedidos de informes, recomendaciones, respuestas ─porque hubo funcionarios que nos consultaron sobre situaciones en su organismo─, estamos recibiendo muchas denuncias", informó.