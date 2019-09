Presidente de la Jutep: "Tenemos más corrupción de la que hemos detectado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne aseguró que si bien Uruguay tiene muchas fortalezas y un buen posicionamiento en la región, también se dan casos de corrupción, indicó durante una entrevista con el programa radial Así nos va (Radio Carve).



"Tenemos más corrupción de la que hemos detectado", dijo Gil Iribarne y agregó: "El que diga que no tiene corrupción está mintiendo".

El presidente de la Jutep dijo que si no se hace nada al respecto de esta situación dentro de 5 o 10 años Uruguay va a estar "como los que están peor" en materia de corrupción.



Las fortalezas del país son, por ejemplo, el respeto institucional generalizado, la buena separación de poderes y una ciudadanía que no acepta que estas cosas pasen. Pero, "somos lo mejorcito de una clase que es muy mala", agregó Iribarne al comparar la situación con la región.



Por otra parte indicó que si bien no hubo grandes casos como el Lava Jato o Odebrecht, se dieron efectos colaterales. "Por acá pasó mucha plata de esa joda", ejemplificó.