Presidente del Centro Militar: Pit-Cnt habló de "combate" y por tanto se debe "estar atentos"

Una carta del Centro Militar publicada el viernes generó polémica y estuvo en el centro de las discusiones durante las elecciones del domingo 24. El presidente del centro, Carlos Silva, expresó su postura en diálogo con VTV Noticias.

Silva indicó que tanto el Pit-Cnt como algunas figuras políticas del Frente Amplio, que prefirió no mencionar, hablaron usando términos como "lucha"o "combate" y que por lo tanto el planteo es que "hay un riesgo que está presente" y por ende es necesario "estar atentos".

El presidente del Centro Militar indicó, en forma de opinión personal, que en caso de que se den las garantías necesarias las Fuerzas Armadas están listas para actuar, si así se solicita y con ciertas garantías.

"A las Fuerzas Armadas si alguien les pide para actuar, para preservar el orden, para volver la sociedad a la tranquilidad tiene que exigir determinadas cosas, como se hizo en Chile ahora", indicó.



Una de las cosas que se debe exigir es "la protección de sus propios derechos". "Si a mí me mandan a defender las instituciones, toda la Constitución, toda la ley, yo no puedo ir a decirle a una turba enloquecida algo como 'mire señor, usted no tiene que hacer eso, usted debería portarse bien'", explicó y agregó que eso "no es viable".



"Cuando las Fuerzas Armadas tienen que actuar en una situación de emergencia donde se corre riesgo de vida de los civiles, de la propiedad privada y todo eso se debe actuar con eficiencia, con eficacia y utilizar el monopolio del uso de la violencia. Se debe preservar a la sociedad, defender a la sociedad y no se puede ir a conversar para decir, 'señor, pórtese bien'", finalizó.