Presidente de la Cámara de Comercio: "La ocupación no es el camino adecuado"

Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), se refirió a la decisión que tomó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de incluir a Uruguay en la "lista negra" junto a otros 23 países.

"Para nosotros, tanto la Cámara de Industria como la Cámara Nacional de Comercio, es en definitiva un paso más a la denuncia que se había establecido hace 10 años. No es algo nuevo", señaló.

"No se tomaron las distintas medidas que se tendrían que haber tomado en las observaciones que hizo la OIT en su momento. En 2017 y también en febrero de este año se hicieron recomendaciones donde se le pide al gobierno que legisle la materia con respecto al derecho de las ocupaciones y a la negociación bipartita. Eso hasta ahora no ha pasado. Si hubiera pasado la denuncia se levanta", explicó.

Lestido dijo que no considera que esta decisión de la OIT frene las inversiones, pero aclaró: "La pregunta es si una ocupación no frena una inversión. Ese es el tema, si lo que ha pasado en los últimos días en distintas empresas no frena la inversión".

"¿Por qué el propio Estado tiene dos criterios diferentes? Uno es si se ocupan las oficinas del Estado sí se desocupan y si se ocupan las del sector privado no se desocupan. No entiendo cuál es la diferencia", agregó.

Lestido recalcó que "acá está consagrado y lo defendemos a muerte el derecho a huelga, respetamos el derecho al trabajo, a la propiedad privada". "Creemos que la ocupación no es el camino adecuado. Sé que es difícil, pero hay que dialogar más", sostuvo.

"Todos los años la OIT recibe este tipo de casos. Se tratan y saldrán recomendaciones. Veremos qué es lo que sale. No hay que anticiparse ni alarmarse. Es un mecanismo que está establecido en la OIT que lo reconocemos tanto nosotros como el Pit-Cnt. Es un mecanismo y una herramiento válida", finalizó.