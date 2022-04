Presidente del BPS: "No termino de entender por qué se quejan cuando hay un aumento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del BPS, Alfredo Cabrera, respondió este miércoles a las críticas que hizo Sixto Amaro, integrante de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), horas más tarde del anuncio del gobierno de un aumento adicional en las jubilaciones del 3% a partir del 1 de julio.

"El aumento del 3% a todas las pasividades es una buena noticia. Me sorprende un poco a veces las críticas porque, en definitiva, si uno mira las declaraciones de antes de Semana Santa verá que las medidas tomadas van mucho más allá de algunos de los planteos que se hacían", destacó Cabrera esta mañana en diálogo con Doble Click (Del Sol).

"No termino de entender por qué se quejan cuando hay un aumento. Habría que celebrar el aumento y seguir para adelante tratando de mejorar la situación de los pasivos", añadió en referencia a las declaraciones "de Onajpu".



Y luego lanzó: "Me resulta contradictorio no estar celebrando este 3% que recupera el poder de compra de las pasividades y acompaña la evolución de la inflación".



Entre varias consideraciones que hizo Amaro, señaló que son insuficientes las medidas que adoptó el gobierno, a lo que Cabrera retrucó: "El concepto insuficiente es relativo. Seguramente siempre queremos y deseamos tener mayores ingresos y jubilaciones. Ahora, el punto es por qué es insuficiente si está recuperando toda la inflación que se ha producido".



"Creo que mi amigo Amaro se equivoca porque en definitiva los números son los que mandan", remarcó Cabrera, quien dijo que "no se puede decir que está por abajo de la inflación porque no lo está".



"En enero se dio un aumento de un 6,16% y ahora se anuncia un aumento de un 3%, que suma 9,16%. La inflación acumulada es de 9,1%. Creo que alcanza con este cálculo para demostrar que el aumento propuesto mantiene el poder de compra de las jubilaciones acompañando la inflación", señaló el presidente del BPS, quien luego insistió: "No hay nada más tirano que los números".

Aseguró que "todos, incluyendo a Sixto Amaro" deberían estar "muy contentos" del anuncio que "permite que el poder de compra de los jubilados se mantenga".



Cabrera también recordó que el reclamo previo a la definición del Ejecutivo es que el ajuste "no fuera solamente para las mínimas, sino que fuera general", que fue lo que ocurrió. De esta forma, aseguró que "la acción anunciada por el gobierno va exactamente en la línea que lo que se había planteado como un ideal por parte de las organización de jubilados".



Sobre que el ajuste sea en julio dijo que va en línea con "la manera que Uruguay reajusta sus pasividades de manera tradicional", que recordó es en julio y enero "desde 1985 hasta acá". Y consideró que no sería un problema hacerlo en esa fecha porque "en definitiva, todavía el aumento es superior a la inflación transcurrida en 2022".